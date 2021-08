Hochzeit: Braut auf dem Weg zu ihrer Trauung – dann passiert das Unglück

Es wäre ein unglaublich tolles Bild bei einer Hochzeit in Großbritannien geworden: Shenice Beirne (28) wollte chic mit einem Oldtimer vor der Hochzeitslocation vorfahren und ihren großen Auftritt als Braut haben. Doch es sollte ganz anders kommen.

Denn die Braut blieb in Gloucester (England) in einer Nebenstraße mit ihrem Auto liegen. Eine Panne legte die Weiterfahrt lahm. Wie sollte sie nun zu ihrer Hochzeit kommen?

Hochzeit: Braut verpasst fast ihre eigene Trauung

Mitten im Nirgendwo stand sie eine halbe Stunde von der Kirche entfernt mit ihrer Mutter und Schwester. Ihre Brautjungfern anzurufen, damit diese sie wieder abholen, hätte zu lange gedauert. Dann hätte sie fast ihre Trauung verpasst.

Sie versuchte in ihrer Verzweiflung einen Taxifahrer zu erreichen –doch ohne Erfolg. „Ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass es mein Hochzeitstag war“, so die 28-Jährige lachend.

Hochzeit: Eine Braut wäre fast nicht zu ihrer eigenen Trauung gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images

Also nahm sie kurzerhand ihre Beine in die Hand und versuchten ein paar vorbeifahrende Autos anzuhalten. Sie wollten per Anhalter zur Kirche mitgenommen werden. Nach ein paar erfolglosen Versuchen hielt ein Pärchen tatsächlich an – und chauffierte die verzweifelte Braut zum Ort des Geschehens.

-----------------------

-----------------------

Die Retter in der Not, Matt und Michelle Moore, mussten dann natürlich auch noch kurz bleiben, um ein Erinnerungsfoto mit dem Brautpaar zu schießen. „Ich bin nur froh, dass ich es geschafft habe, ruhig zu bleiben und nicht gestresst zu sein, sonst hätte das den Rest meines Tages ruiniert", so Beirne.

------------------------------

--------------------------------

Die Trauung konnte dann laut „FoxNews“ mit einer Stunde Verzögerung stattfinden – und in der Zeit konnte doch tatsächlich auch der Oldtimer repariert werden, sodass das Brautpaar noch von der Kirche bis zur Feier ihrer Hochzeit kutschiert werden konnte. (js)