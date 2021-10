Hochzeit: Vor Trauung trifft Braut diese brisante Entscheidung – und wird sie für immer bereuen

Bei einer Hochzeit drücken Braut und Bräutigam ihre enge Verbundenheit aus und die Verpflichtung, die sie durch die Ehe miteinander eingehen. Als Zeichen dieser Verbundenheit stecken sie sich gegenseitig die Eheringe an, die sie von nun an für – hoffentlich – den Rest ihres Lebens tragen werden.

Doch einer Braut reichte diese traditionelle Geste nicht aus. Für ihre Hochzeit wollte sie etwas ganz Besonderes und Persönliches. Das sollte sie jedoch bitter bereuen.

Hochzeit: Braut bereut ES nach der Trauung

Ihr Ehemann steckte ihr zur Hochzeit nicht nur den Ehering an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Sheree Pack aus Neuseeland hat sich für ihre Hochzeit zu einer riskanten Aktion hinreißen lassen. Sie ließ sich tätowieren – von ihrem Ehemann. Er verewigte sich unter anderem auf ihren Handgelenken, auf denen er die Worte „Vertrauen“ und „Liebe“ schrieb. Laut „Dailymail“ tat er dies, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Er übte also an seiner eigenen Frau.

Anscheinend reichte der Braut der eigene Ehering nicht aus und sie ließ sich diesen kurzerhand auf den Ringfinger tätowieren. Damit kann sie ihn nie wieder abnehmen. Das sollte sie jedoch später bereuen.

Hochzeit: Darum war DAS eine schlechte Entscheidung

In einem TikTok-Video meldete sich die Frau einige Zeit nach dieser Aktion und führte ihre Tattoos vor. Mittlerweile ist sie nicht mehr stolz auf ihre Entscheidung, sich von ihrem mittlerweile Ex-Ehemann tätowieren lassen zu haben. Sie bereut es so sehr, dass sie das Ehering-Tattoo bereits entfernt hat und das auch für die anderen Tattoos plant. Darunter auch ein Schriftzug an ihrem Arm, der lautet: „Leben ist besser mit meinem besten Freund, deshalb habe ich meinen geheiratet“. Das ist eine Erinnerung an den ersten Jahrestag mit ihrem Ex-Mann, berichtet Dailymail.

Sie appelliert in dem Video an andere, ihren Fehler nicht nachzumachen und genau darüber nachzudenken, bevor man sich tätowieren lässt. „Viele bedauerliche Tattoos. Also Kinder, die Moral von der Geschichte ist, über sie nachzudenken, bevor ihr sie bekommt.“ (mbo)