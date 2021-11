Hochzeit: Traurednerin wird kurz vor Feier schwer krank – was die Braut von ihr verlangt, ist unglaublich

Wenn kurz vor der Hochzeit noch etwas dazwischenkommt, dann ist das immer ärgerlich. So knapp vor dem großen Tag kann die Braut nicht die ganze Planung umwerfen.

Doch wenn die Traurednerin nur wenige Tage vor der Hochzeit im Krankenhaus landet, kann auch die Braut wenig ausrichten. Für ihre Trauung hat sich diese Braut jedoch nicht mit der Abwesenheit ihrer Traurednerin abfinden wollen.

Hochzeit: Braut verlangt DAS von kranker Traurednerin

Wie die kranke Frau bei Reddit berichtete, sollte sie die Hochzeit ihrer 28-jährigen Freundin und deren non-binären Partner*in im vergangenen Monat leiten. Das wäre auch längst nicht das erste Mal gewesen, das sei nämlich ihr Job. In ihrer Heimatstadt sei sie dafür auch bereits bekannt. Für ihre Freundin wollte sie das sogar umsonst machen.

Die Traurednerin wird akut krank und kann bei der Hochzeit nicht dabei sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Unglücklicherweise sei sie chronisch an PCO erkrankt und nur wenige Tage vor der anstehenden Trauung ihrer Freundin ins Krankenhaus eingewiesen worden. Dort wollte man ihr zwei Zysten entfernen, da diese sonst ihre Möglichkeit, Kinder zu bekommen, gefährden könnten.

----------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

-----------------

„Ich fühlte mich schlecht, dass ich nicht gehen konnte“, schrieb die Frau bei Reddit. „Also fand ich jemanden, der die Hochzeit hätte leiten können und bot sogar an, zu zahlen, weil ich mich wirklich schlecht fühlte und wollte, dass die Hochzeit meiner Freunde perfekt verläuft.“ Doch damit war die Braut nicht einverstanden. „Meine Freundin sagte mir, dass sie mich nur für ein paar Stunden bräuchte und ich hätte (…) zumindest ein paar Pillen schlucken und mich für den Tag aus dem Krankenhaus entlassen sollen.“

Hochzeit: Braut verschiebt die Trauung und gibt IHR die Schuld – „Bridezilla“

Doch weil die Traurednerin das nicht tun wollte, sagte die Braut gleich die Hochzeit ab und gab ihr auch noch die Schuld daran. Auch die Eltern der Braut, die für sie wie „zweite Eltern“ waren, stimmten ihrer Tochter zu. Und dabei waren die beiden Frauen seit ihrem dritten Lebensjahr befreunde und die Braut war wie „eine Schwester“ für die Traurednerin.

Die Braut wollte die Hochzeit daraufhin als „Weihnachtshochzeit“ in den Dezember verschieben und dann sogar den vorgeschlagenen Ersatz in Anspruch nehmen. „Sie brauchte etwas Zeit, um über die Tatsache hinwegzukommen, dass ich nicht auf ihrer Hochzeit sein würde“, so eine Cousine der Braut. Doch auch nach einem klärenden Gespräch, zeigte die Braut „keine Gewissensbisse“.

---------------

Weitere Hochzeits-News:

Hochzeit: Horror-Unfall bei Showeinlage! Flugzeug kracht auf Mutter und Tochter

Hochzeit: Braut will Kleid kaufen – doch was ihre Familie im Laden abzieht, macht fassungslos

Hochzeit endet im völligen Desaster! Unfassbar, was dieses Paar miterleben muss

---------------

Andere Reddit-User verstanden überhaupt nicht, wieso sich die Traurednerin so schlecht fühlte. „Deine Freundin ist ein Bridezilla und ihre Familie ist kacke“, kommentierte einer. „Du bist ja nicht absichtlich ins Krankenhaus gegangen und hast ihr sogar noch eine Lösung angeboten. Lass die Freundin fallen, sie interessiert sich nicht wirklich für dich.“ Und auch ein anderer User meinte, dass nicht sie die Hochzeit ruiniert habe, sondern die Braut selbst. „Sie ruinierte ihren eigenen Tag, und zwar, als sie ihn absagte.“ „Was für eine Freundin“, schrieb ein anderer. (mbo)