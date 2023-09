Hochzeit: Brautpaar verlangt über 2.000 Euro Eintritt von Gästen – und es wird noch dreister

Eine Hochzeit ist kein günstiges Vergnügen – das weiß wohl jeder, der schon einmal den Schritt vor den Traualtar gewagt hat. Doch was ein Brautpaar von seinen Gästen verlangte, ist an Dreistigkeit eigentlich kaum noch zu überbieten.

Mega-Shitstorm für ein Brautpaar Großbritannien! Die Frau und der Mann wollten ihre Hochzeit möglichst pompös feiern. Genug Kohle hatten sie für eine Protz-Party anscheinend nicht – anders lässt sich diese dreiste Forderung kaum erklären.

Hochzeits-Paar verschickt Mail an Gäste, der Inhalt ist unfassbar

Wie der britische „Mirror“ berichtet, forderte das Paar fast 2.000 Pfund (rund 2.300 Euro) von ihren Gästen für die Teilnahme an der Hochzeit – doch das war noch längst nicht alles.

Zunächst erhielten die geladenen Gäste eine E-Mail. Am Ende der Mail fand sich dann ein Link, der die Gäste aufforderte „hier zur Zahlung zu klicken“. Einer der Gäste, Jack (Name geändert), klickte den Link an. Als er die Zahlungsaufforderung bekam, glaubte er zunächst an einen Betrug. Doch falsch gedacht.

Essen und Trinken mussten zusätzlich bezahlt werden

Jack bezahlte und nahm an der Hochzeit teil. Als der große Tag dann gekommen war, begab sich Jack direkt an die Bar. Immerhin wollte er den hohen Preis, den er für seine Teilnahme zahlte, voll ausnutzen. Das Problem: Es stellte sich heraus, dass Essen und Trinken in dem Preis gar nicht mit inbegriffen waren!

„Nach der Hochzeit überprüfte Jack die Kosten für den Veranstaltungsort und errechnete, dass die Kosten auf die Gäste, NICHT aber auf Braut und Bräutigam aufgeteilt worden waren, sodass sie im Grunde genommen eine kostenlose Trauung hatten“, berichtete ein Freund von Jack auf der Online-Plattform „Reddit“.

Internet-Nutzer sind geschockt

Und wie der „Mirror“ weiterhin berichtet, waren viele „Reddit“-User geschockt von der Dreistigkeit des Paares. „Äh…Ja, nein. Sobald ich den Zahlungsbildschirm gesehen hätte, hätte ich angerufen und meine Antwort storniert. Es ist mir egal, wer Braut und Bräutigam für mich sind. Wenn Sie eine bestimmte Art von Hochzeit wünschen, zahlen Sie dafür“, hieß es beispielsweise von einem User. Also Freunde hat sich das Brautpaar mit der Aktion wohl keine gemacht.