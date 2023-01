Hochzeit: Frau bekommt Heiratsantrag – vier Tage später stirbt sie wegen eines fatalen Fehlers

Was für ein tragischer Unfall! Ein Paar will Hochzeit feiern, der Mann bittet seine Freundin um ihre Hand – und vier Tage später ist sie tot.

Das traurige Unglück passierte ausgerechnet im Urlaub. Der Bräutigam hatte sich einen besonders romantischen Ort ausgesucht, um seiner Angebeteten die große Frage zu stellen. Die freute sich riesig. Doch statt Pläne für die gemeinsame Hochzeit zu schmieden, muss sich der Bräutigam nun um die Beerdigung seiner Verlobten kümmern.

Hochzeit: Braut stirbt im Urlaub

Das britische Pärchen – beide 24 Jahre alt – war gerade im Urlaub in Südafrika. Bei der Traumreise Ende Dezember 2022 hatte sich der Mann den Aussichtspunkt „God’s Window“ in Mpumalanga nahe Swasiland ausgesucht, um seiner Angebeteten einen Hochzeitsantrag zu machen.

„Viele ihrer Verwandten leben in Südafrika und sie war seit sechs Jahren nicht mehr dort gewesen, also wusste ich, dass es keinen besseren Ort für einen Heiratsantrag gibt“, erzählte der 24-Jährige dem „Mirror“. „Meine Stimme brach, als ich mich hinkniete und fragte: Willst du mich heiraten?“, schilderte er den einmaligen Moment. Seine Freundin hätte angefangen vor Glück zu weinen. „Der Ausdruck in ihrem Gesicht bedeutete alles.“

Danach wurde mit Champagner gefeiert. Am 30. Dezember fuhren beide zur Mutter der Braut nach Johannesburg. Dort passierte das tödliche Unglück.

Braut erleidet anaphylaktischen Schock

Die Braut litt an einer akuten Milchallergie und hatte deshalb immer zwei EpiPens dabei, falls sie aus Versehen einmal Milch zu sich genommen und einen anaphylaktischen Schock erlitten hätte. Dabei kann sich der Rachenraum innerhalb von Sekunden verschließen und die betroffene Person droht zu ersticken. Genau das war der jungen Frau in Gegenwart ihrer Familie passiert.

An dem schicksalhaften Morgen weckte ihr Bruder den Verlobten und erzählte ihm, dass seine Freundin eine allergische Reaktion hätte. Sie bekam keine Luft mehr, hatte aber schon den EpiPen benutzt – jedoch ohne die erhoffte Wirkung. Sie kam sofort ins Krankenhaus, dort konnten ihr die Ärzte nicht mehr helfen. An Silvester starb sie.

Ihr Verlobter vermutete, dass sie einen mit Milch kontaminierten Löffel zum Umrühren ihres Tees benutzt habe. Sie hätte schon oft derart heftige Reaktionen gezeigt, erzählte ihr Verlobter weiter. Mit 18 Jahren musste sie schon einmal wiederbelebt werden. Er selbst habe aufgrund des Risikos, seit sie sich 2019 kennengelernt hatten, keine Milchprodukte mehr gegessen.

Hochzeit: Bräutigam macht sich Sorgen

Anfang Januar reiste der Mann alleine zurück nach Großbritannien – mit der Asche seiner Freundin in den Armen. „Als Jess starb, starb auch ein Teil von mir“, brach er zusammen. Er musste alleine für die Gerichtsmedizin- und Arztkosten in Südafrika aufkommen – 4.9000 Pfund! Mit den umgerechnet fast 5.600 Euro wollten die Familien des Paares helfen und richteten eine GoFundMe-Seite ein.

Damit anderen nicht das Gleiche passiere wie seiner Freundin, will er nun über die tödlichen Gefahren von Allergien informieren. „Es ist etwas, das die Menschen nicht kontrollieren können, und es kann sie umbringen“, so der Betroffene gegenüber dem „Mirror“. „Ich möchte nur, dass die Leute zuhören und verstehen, wie ernst das ist.“