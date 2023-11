Hochzeit: Tödliches Messer-Drama nach der Trauung – der Grund macht einfach nur fassungslos!

Die eigene Hochzeit sollte eigentlich eines der schönsten Erlebnisse im Leben des Brautpaares sein. Das dachte auch ein junges Paar aus England, als es sich auf der Trauung das Ja-Wort gab. Doch nur kurz danach geschah das Unfassbare.

+++ Hochzeit: Erst drei Tage verheiratet – Flitterwochen enden mit Todes-Drama +++

Was nach dieser Trauung geschah, ist kaum zu glauben. Statt einer gemütlichen Feier endete der Tag mit einem Mord durch eine brutale Messerattacke. Das Opfer war kein anderer als der Vater des Bräutigams.

Hochzeitstag endet in tödlichem Desaster

Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Nach der Hochzeit fuhr der Vater der Braut seine schwangere Tochter zu dem Anwesen, auf dem sich Medienberichten zufolge das Unglück ereignet haben soll. Dort angekommen, konfrontierte er den Vater des neuen Ehemannes seiner Tochter mit einem unfassbaren Thema, woraufhin ein Streit entbrannte. Der Grund für den Streit war ein ganz banales Thema. Es ging um die Hochzeitsgeschenke für das Brautpaar, um Goldschmuck. Der Streit eskalierte: Der Brautvater versuchte, die Tür des Schwiegervaters seiner Tochter, der als Zahnarzt arbeitet, einzutreten,

Der Streit zwischen den beiden Vätern eskalierte immer mehr, bis der Brautvater das Unvorstellbare tat. Mit einem Küchenmesser stach er auf den Vater seines neuen Schwiegersohnes ein, bis dieser tot war.

Alles auf Video

Erschütternde Bilder zeigen den Moment, in dem er den Zahnarzt vor seiner eigenen Haustür nicht weniger als vier Mal niederstach. Die Türkamera des Hauses hat den ganzen Streit auf Video festgehalten. Kurz darauf soll der Brautvater auch den Ehemann seiner Tochter angegriffen haben, der schwer verletzt wurde, aber überlebte. Was der Messerstecher nach dem Mord tat, ist unglaublich. Seelenruhig stieg er in sein Auto und fuhr nach Hause.

Kurz bevor der Mörder sein Haus erreichte, wurde er in seiner Sackgasse in Northfield von Polizisten umstellt. Sofort sprangen die Polizisten aus dem Auto und forderten den Messerstecher mit vorgehaltener Waffe auf, auszusteigen. Nach seiner Festnahme wurde sein Auto durchsucht und eine Plastiktüte mit einem Messer gefunden. Die Gerichtsmediziner fanden später Ibrahims Blut an der Waffe.

Nach Horror-Hochzeit: Verurteilung des Mörders

Nach einem dreiwöchigen Prozess am Birmingham Crown Court wurde der Brautvater des Mordes, des versuchten Mordes und des Besitzes eines Messers für schuldig befunden. Er wurde daraufhin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er nach der Urteilsverkündung vor demselben Gericht für mindestens 26 Jahre absitzen muss. „Ich bin überzeugt, dass Sie die Absicht hatten, (den Mann zu töten, Anm. d. Red.) zu töten, als Sie auf ihn einstachen“, so der Richter.

Die Entscheidung des Mörders, ein Messer zu tragen und zu benutzen, hat das Leben eines Vaters gekostet, so einer der Polzisten. Das Brautpaar wird seine Hochzeit wohl in trauriger Erinnerung behalten. Das Opfer war ein angesehener Zahnarzt, der vor dem Krieg aus Syrien geflohen war, um in England ein besseres Leben zu führen.