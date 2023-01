Hochzeit: Frau heiratet ihren Cousin – erst als sie schwanger ist, fällt es auf

Bei diesem Paar kam die große Überraschung erst nach der Hochzeit!

Denn Bloggerin Marcella Hill hat ihren Cousin geheiratet. Allerdings ohne es zu wissen. Erst als sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Babynamen suchte, kam die Wahrheit ans Licht. Die ganze Geschichte hat sie jetzt mit ihren Tiktok-Followern geteilt.

Hochzeit: Paar ahnte bei der Trauung nichts

Es ist ein Video, das bei TikTok gerade viral geht. Mehr als eine Million Menschen haben sich bereits die Geschichte von Marcella Hill und ihrem Ehemann angehört. Kein Wunder, die Überschrift „Geständnis“ macht natürlich auch neugierig.

In ihrem Video fällt die Bloggerin direkt mit der Tür ins Haus und verrät, dass sie ihren Cousin geheiratet hat. Wie das ans Licht kam? Beide saßen gemeinsam auf der Couch und haben nach Babynamen gesucht. Zeitgleich waren sie bei „Family Search“ unterwegs und gingen den Stammbaum durch. Jeder für sich auf seinem Handy.

Darum kam das Geheimnis nicht bei der Hochzeit raus

Marcella las die Namen ihrer Großeltern und Ur-Großeltern vor, als ihr Ehemann plötzlich einhakte. „Er meinte, oh das ist lustig, unsere Omas und Opas haben dieselben Namen“, erzählt Marcella. Sie hat dann einen Blick auf seine Linie geworfen und festgestellt, dass sie nahezu identisch mit ihrer ist. Erst dachte Marcella noch, dass ihr Mann in ihren Account eingeloggt war, doch dann fiel der Groschen!

Ihr Opa ist der Cousin seiner Oma. Kurzerhand griffen beide zum Telefon und riefen ihre Großeltern an. Und siehe da: Die beiden kennen sich nicht nur, sie lebten in jungen Jahren sogar zusammen! Heißt also, Marcella und ihr Ehemann sind ebenfalls verwandt. Das Paar nimmt es mit Humor. Immerhin könnten beide jetzt immer zeitgleich zu Familientreffen gehen.

Warum den beiden das nicht schon bei der Hochzeit mit all den Gästen aufgefallen ist? Darauf hat Marcella auch eine simple Antwort. Die beiden haben alleine geheiratet!