Hochzeit eskaliert – weil Braut diesen irren Plan präsentiert

Die Hochzeit: Der wohl schönste Tag im Leben eines jeden Liebenden. Doch bei dieser Braut eskalieren die Planungen schon im Vorfeld…

Viele Paare wollen ihre Hochzeit möglichst pompös feiern, geben tausende, gar zehntausende von Euros für den perfekten Tag aus. Doch einer Braut ist das offenbar nicht genug. Sie will es auch an ihrem Junggeselleninnen-Abschied so richtig krachen lassen!

Die Braut hebt die Planung in puncto Junggeselleninnen-Abschied auf eine neue Ebene: Sie erstellte einen 43-seitigen Leitfaden für ihre Brautjungfern, wie „The Sun“ berichtet. Und den teilte sie auf ihrem Tiktok-Account. Gefeiert werden soll auf einem Schiff „Ihr habt nach dem kompletten Junggeselleninnen-Deck gefragt, hier ist es! Reiseplan, Shotlists, Outfit-, Themenlisten, Playlisten, Packliste, Zimmerzuweisung und sooo viel mehr“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Junggeselleninnen-Abschied pompöser als so manche Hochzeit

In dem Video, welches inzwischen rund 28.000 Likes gesammelt hat, zeigte die Braut ihren Followern den Leitfaden. Dort zu sehen: Eine Foto-Collage, welche die Stimmung an Bord darstellen soll, Bilder mit Schmuck, der sie inspirieren soll, Bilder von Mädchen, die von Yachten springen und Gruppenaufnahmen von Mädels in Bademänteln. Es folgen die Pläne der Zimmerzuweisungen.

Dann fügte die Braut in spe noch die Reiseroute für den Junggeselleninnen-Abschied hinzu, der unter anderem eine Pool-Party, ein Essen im Restaurant und einen Tag auf der Yacht beinhaltet. Darunter befand sich ein detaillierter Zeitplan für jeden Tag mit Zeitangaben sowie eine Reihe weiterer Fotos.

Hochzeit: Braut weiß genau, was sie will

Da es sich um eine Auslandsreise handelt, fügte die Braut noch Reisedetails und Informationen zur Unterkunft hinzu. Sogar die Outfits der Brautjungfern sind durchgeplant. Eine Farbpalette gibt vor, welche Farben ihre Mädels tragen sollen. Dazu eine Liste mit Videoideen für Tiktok sowie Foto-Storyboards für Instagram. Außerdem gab es einen Aufruf, alle Fotos auf Instagram zu stellen, wie „The Sun“ berichtet. Na, diese Braut weiß wirklich ganz genau, was sie will…