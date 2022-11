Hochzeit: Schwieger-Monster kauft sich gleiches Kleid wie Braut – SO fies rächt diese sich

Unfassbar! Bei dieser Story erdreistete sich die Schwiegermutter doch tatsächlich zur Hochzeit das gleiche Kleid wie die Braut zu besorgen. Und das war absolut kein Zufall, sondern pure Absicht!

Die Braut allerdings ließ das nicht auf sich sitzen und klüngelte einen Plan aus. Das Schwiegermonster sollte auf ihrer Hochzeit keinen Spaß haben.

Hochzeit: Schwiegermutter will Braut die Show stehlen

„Meine Schwiegermutter hasste mich vom ersten Moment an, als wir uns trafen“, erzählte die Braut in einem Reddit-Post. Die Mutter ihres Mannes: sehr katholisch. Die Braut: überzeugte Atheistin. „Ich zog bei ihrem Sohn ein und bekam ein Baby, ohne zu heiraten, und sie glaubte wirklich, ich sei der leibhaftige Teufel, der geschickt wurde, um ihren kleinen Jungen in die Tiefen der Hölle zu ziehen.“ Zudem sei ihre Schwiegermutter sehr manipulativ. Obwohl die Braut keine kirchliche Trauung wollte, schickte sie ihr ungefragt einen Priester nach Hause.

Zur Kleideranprobe kamen ihre Mutter, die Mutter ihres Verlobten und seine Schwestern sowie ihr Bruder mit. „Und es war kein schlechter Tag“, bemerkte die Braut beinahe ungläubig. Alle hätten sich benommen und sie sogar ein schönes Hochzeitskleid gefunden.

Doch der Schein trog. Am nächsten Tag rief das Geschäft an: Die Schwiegermutter und die Schwägerinnen hatten sich genau das gleiche Kleid bestellt.

Braut heckt Racheplan aus

„Ich erzählte es meinem Mann und er konnte es nicht glauben“, so die Braut. „Ich lachte ein wenig darüber.“ Doch dann fasste sie einen Entschluss und ging zurück zum Laden, um sich ein neues Kleid zu kaufen. Das war jedoch noch nicht alles.

Sie hatte auch viele verheiratete Frauen zu ihrer Feier eingeladen. „Und manchmal sagen sie, dass sie traurig sind, dass sie so viel Geld für ein Kleid ausgegeben haben, das sie nie wieder tragen werden.“ Also unterbreitete sie allen in der Einladung das Angebot, sie könnten in ihrem Hochzeitskleid erscheinen. Ihrer Schwiegermutter und den Schwägerinnen schrieb sie allerdings, sie sollten kein Weiß tragen. Die Kleiderordnung lautete: „Trag, was auch immer du willst“.

Hochzeit: Mann steht endlich zu seiner Frau

Die Familie ihres Mannes sei zunächst verwirrt und dann wütend geworden, als sie bemerkten, dass sie in der Menge aus Hochzeitskleidern total untergingen. „Mein Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht geglaubt hatte, dass sie so etwas Abscheuliches tun würden, wurde an diesem Tag zu Stein“, bemerkte die Braut mit einer gewissen Genugtuung.

Und dann setzte sie dem Ganzen noch die Krone auf. Derselbe Priester, den die Schwiegermutter ihr zuvor noch unterjubeln wollte, moderierte die unchristliche Trauung. „Wir hatten ein heidnisches Handfasting, sprangen über einen Besenstiel und gingen zu ‚Sweet child o‘ mine‘ den Gang zurück, während unsere beiden Kinder Luftgitarre spielten und vor uns tanzten.“

Mehr Themen:

Ihre Schwiegermutter wurde fuchsteufelswild. „Sie wollte etwas sagen, aber mein Mann trat vor … und er brachte sie zum Schweigen! Direkt vor allen Leuten! Es war herrlich.“ Danach hätte das Paar mehrere Wochen nichts von ihr gehört. Und irgendwann wollte die Großmutter ihre Enkel wiedersehen, als sei nichts gewesen. Wie die Braut auf Reddit berichtete, hätten sich in 20 Jahren Ehe dann irgendwann die Wogen geglättet.