Hochzeit: Schwester der Braut blickt auf Gästeliste – dann trifft sie der Schlag

Jede Braut möchte, dass die Hochzeit zum schönsten Tag des Lebens wird. Alles soll an diesem besonderen Tag passen. Bestenfalls sollte nichts schiefgehen. Daher achten die Frauen vor der Feier auch darauf, dass keine unerwünschten Gäste dabei sind.

Das wollte eine Braut auch nicht auf ihrer Hochzeit und hat deshalb den Freund ihrer Schwester einfach nicht eingeladen. Das hatte nämlich einen guten Grund.

Hochzeit: Freund der Schwester ist nicht eingeladen

Was man so alles kurz vor einer Hochzeit herausfindet! Eine Frau erklärt auf Reddit, dass ihre Schwester ihr verboten hat, ihren Freund mit zur Hochzeit zu bringen. Acht Jahre seien beide zusammen, weshalb es für sie selbstverständlich war, dass er mitkommt. Doch die Braut ist dagegen. Warum ist das so?

Sie erklärte, dass ihre Schwester zwei Monate lang mit dem Mann zusammen gewesen sei. Davon hörte die Frau zum ersten Mal. „Ich wusste nicht einmal, dass sie zusammen waren, bis ich Danny meiner Familie vorstellte und sie sich die ganze Nacht seltsam ansahen. Nachdem er mir erzählte hatte, dass er und meine Schwester vor ein paar Jahren zwei Monate zusammen waren, konnte ich es erst nicht glauben. Aber er sagte, dass es nichts Ernstes war“, so die Frau.

Daraufhin habe sie mit ihrer Schwester gesprochen. Sie erklärte, dass es ihr egal sei, solange sie glücklich ist. Doch was nicht egal ist, ist, dass der Freund nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen ist.

Ex-Freund darf nicht zur Hochzeit

„Ich habe meine Schwester danach gefragt und sie sagte, dass sie ihren Ex nicht dort haben möchte. Ich fragte, mit wem ich während der Hochzeitsfeier sprechen sollte, da ich, meine Schwester und ihr Verlobter, der Trauzeuge und seine Plus eins am Tisch sitzen würden“, so die Frau weiter.

Daraufhin machte die Braut ihrer Schwester drei Vorschläge: Die erste Möglichkeit wäre, dass sie Danny mitbringt. Die Zweite wäre, dass sie sich eine neue Trauzeugin sucht und die Dritte, dass sie überhaupt nicht zur Hochzeit kommt. „Sie sagte, ich sei unvernünftig und dass die Hochzeit so kurz bevorstehe, dass sie nicht alles neu ordnen könne. Ich sagte nur, dass es nicht mein Problem sei und dass Danny auch meine Familie sei und wie es ihr gefallen würde, wenn ich es wäre.“

Doch sie blieb bei ihrer Entscheidung. Auf Reddit gab es viele Kommentare, die der Frau zustimmen. „Das ist absurd. Wenn du schon seit acht Jahren zusammen bist, warum ist das jetzt ein Problem?“, „Ist das etwas, worüber der neue Ehemann verärgert ist?“ und „Das gehört sich nicht. Ich würde dann gar nicht zur Hochzeit gehen“, heißt es von einigen Usern. Allerdings ist die Mehrheit auf der Seite der Braut, die es richtig finden, dass der Ex-Freund nicht eingeladen wurde. Das ist nämlich ein „No-Go“.