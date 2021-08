Hochzeit: Freundin der Braut verlässt nur kurz die Feier – jetzt gilt sie als tot

Was ist mit einer jungen Frau geschehen, die nur kurz eine Hochzeit im Wald verließ und sich verlief? (Symbolbild)

Eine Wald-Hochzeit, das klingt nach einem traumhaften Szenario. Einer jungen Frau aus Russland wurde die romantische Location jedoch zum Verhängnis.

Eine 24-Jährige besuchte die Hochzeit ihrer Freundin. Dann verlief sie sich im Wald. Trotz intensiver Suche konnte sie nicht gefunden werden. Was nun über ihr Schicksal vermutet wird, ist tragisch.

Hochzeit: Freundin der Braut verlässt nur kurz die Feier – und verirrt sich im Wald

Die Frau soll Medienberichten zufolge Gast auf einer Hochzeit gewesen sein und dort mit einem Freund in einen Streit geraten sein. Das berichtet unter anderem „The Mirror“. Aus diesem Grund soll sie sich alleine von der Feier entfernt und in den Wald begeben haben.

Von ihrem Handy aus setzte sie wenig später einen Hilferuf ab und teilte mit, sie habe sich in den Wäldern Sverdlovsks verlaufen. Auch am Morgen wählte die Frau noch einmal den Notruf. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört.

Hochzeit: Gast von Bären getötet?

Trotz intensiver Bemühungen gelang es Rettungsteams nicht, die 24-Jährige zu finden. Die eingesetzten Spürhunde wurden von der Fährte der jungen Frau abgelenkt, als sie den Geruch mehrere Braunbären wahrnahmen. Da auch Bärenspuren entdeckt wurden, wird nun davon ausgegangen, dass die 24-Jährige von Bären getötet wurden.

Die Sucharbeiten dauern nun schon über einen Monat an – noch immer fehlt von der Verschwundenen jede Spur. „The Mirror“ zitiert hierzu Wildtierinspektor Andrei Sakulin: „Es ist nicht mehr zu hoffen, dass die Frau lebend gefunden wird.“

Doch auch ihre Leiche konnte nicht entdeckt werden. Auch hierzu gibt es eine grausige Vermutung: Es sei möglich, dass die Überreste der Frau von Bären verscharrt wurden.

Wildtierinspektor Sakulin verweist darauf, wie gefährlich die Wälder Russlands um diese Jahreszeit sein könne. „Wenn sich eine Person versehentlich zwischen einem Bären und ihren Jungen befindet, kann das Raubtier sofort und harsch angreifen, ohne Knurren und Warnungen. Bären greifen blitzschnell an, mit bis zu 60 km/h – also ist es unmöglich, wegzulaufen.“ Auch männliche Bären verhielten sich in den Sommermonaten besonders aggressiv. (alp)

