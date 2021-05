Hochzeit: Braut sagt Trauung ab – Schuld daran ist das Verhalten ihrer Mutter!

Die Hochzeit – eigentlich der schönste Tag im Leben eines Paares. Doch diese Braut sagte die Zeremonie nach einer schockierenden Erkenntnis komplett ab!

Schuld daran ist ausgerechnet die eigene Mutter! Erst kurz vor der Hochzeit war die Tochter hinter ein unfassbares Geheimnis gekommen.

Hochzeit: Mutter hatte künftigen Schwiegersohn bezahlt!

Diese hatte ihren Schwiegersohn in spe nämlich dafür bezahlt, dass er ihre Tochter heiratet. Das berichtet das britische Online-Portal „indy100“. Dabei war sie erst zwei Monate mit ihrem Freund zusammen, als der sie plötzlich heiraten wollte.

So hat sich die Braut ihre Hochzeit wohl nicht vorgestellt. Foto: IMAGO / agefotostock

„Es war alles so schnell und ich war Hals über Kopf verliebt. Als er mit einem massiven Diamanten vor mir stand, habe ich mich dafür entschieden und ‚Ja‘ gesagt. Ich hatte nichts zu verlieren“, erklärt die Frau, die anonym bleibt. Zudem soll ihr Verlobter darauf bestanden haben, die Hochzeit so schnell wie möglich durchzuziehen.

Hochzeit: Verlobter behauptet, seine Familie wäre arm

Und die Mutter? Die war überglücklich! Eigentlich ja nichts ungewöhnliches, wenn die eigene Tochter ihre große Liebe heiraten will. Aber als sie anfing mit dem Geld nur so um sich zu werfen und ihr unter anderem ein teures Kleid kaufte, wurde die zukünftige Braut stutzig. Daraufhin fragte sie ihren Verlobten, warum seine Eltern nicht auch zahlen würden. Aber der behauptete, ihre Eltern würden sich einmischen und seine Familie wäre arm.

Aber wie konnte er sich dann diesen fetten Klunker auf ihrem Verlobungsring leisten? Die Frau begann nachzuforschen – und konnte den Laden, aus dem der Ring stammt, tatsächlich ausfindig machen.

Dem Mann war Geld wohl wichtiger als Liebe... Foto: IMAGO / mhphoto

Die Frau erklärt: „Der Mann im Laden sagte, er erinnerte sich daran, dass der Ring gekauft wurde. Anscheinend hat mein Verlobter ihn nicht gekauft, sondern meine Mutter hatte ihn gekauft.“ Aber der echte Schock folgte noch, wie sie weiter berichtet: „Sie hatte den Ring einen Monat, bevor ich und mein Verlobter uns trafen, gekauft.“

Hochzeit: Mutter kannte den Mann schon vorher!

Es stellte sich also heraus, dass die Mutter alles eingefädelt hatte! Sie kannte den Mann schon vorher. „Sie traf ihn durch einen Freund und bezahlte ihn, damit er mit mir ausgeht. Sie hat für all unsere Dates und natürlich auch für meine Hochzeit bezahlt. Sie war so verzweifelt, dass ich endlich heiraten würde und er war nur wegen des Geldes mit dabei.“

Hochzeit: Es gibt trotzdem ein kleines Happy End

Doppelt bitter: Die Tochter glaubt, ihre Mutter hätte all das getan, weil kürzlich herauskam, dass sie bisexuell ist!

Von ihrer eigenen Mutter und dem Mann, den sie liebte, gleichzeitig hintergangen worden zu sein, muss ein schreckliches Gefühl gewesen sein. Es gibt aber ein kleines Happy End in der Geschichte: „Ich bin jetzt mit einer wundervollen Frau zusammen und spreche nicht mehr mit meiner Mutter.“ (cf)

