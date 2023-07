Bei einer Hochzeit gelten verschiedene ungeschriebene Gesetze, an die sich jeder Gast halten sollte. Eine der wichtigsten und bekanntesten Regeln wurde zuletzt bei einer Trauung gebrochen, was zu großer Eskalation führte. Aber der Reihe nach.

Wer auf einer Hochzeit eingeladen ist, sollte aus Respekt vor dem Ehepaar bestimmte Regeln beachten. So gilt es als großer Tabubruch, wenn bei einer Hochzeit irgendjemand außer der Braut ein weißes Kleid trägt. Schließlich soll die Braut am „schönsten Tag ihres Lebens“ im Mittelpunkt stehen.

Wichtige Regel auf Hochzeit gebrochen

Eine andere Regel bezieht sich auf eine der beliebtesten Traditionen bei Hochzeiten. Traditionell ist es die Aufgabe von Braut und Bräutigam, die große Hochzeitstorte anzuschneiden. Das Anschneiden der Torte ist zentraler Bestandteil nahezu jeder Hochzeit.

Bei einer Hochzeit in den USA wurde dieser Akt jedoch auf dreiste Weise zerstört. Eine Tiktok-Nutzerin machte auf ihren eigenen Patzer aufmerksam, als sie ein Video hochlud, das sie beim heimlichen Anschneiden der Hochzeitstorte zeigt. Sie war auf der Hochzeit ihrer besten Freundin eingeladen und dachte, die Torte sei ein Teil des Dessert-Buffets gewesen. Daher hatte sie sich einfach an der Torte bedient.

Hochzeit-Gast peinlich berührt

„Die Torte stand direkt neben den Brownies“, schreibt sie. Zu ihrer Verteidigung: Die Torte war nicht so opulent, wie man es von Hochzeits-Torten für gewöhnlich kennt. „Erst als ich die ersten Happen im Mund hatte, fiel mir auf, dass es sich um die Hochzeits-Torte handelte.“

Und weiter meinte sie: „Es tut mir so leid. Ein ganz dickes Sorry an die Braut und den Bräutigam. Ich wollte euch diesen schönen Moment nicht ruinieren.“

Mehr Themen:

Hochzeits-Video heiß diskutiert

Das Video ging bei Tiktok viral und viele andere Nutzer kommentierten eifrig darunter. „Oh mein Gott, das ist nicht wirklich passiert?“, schrieb ein User entsetzt.

Und eine andere Userin meinte: „Das macht selbst MICH wütend, und ich bin eigentlich gar nicht betroffen.“ Immerhin: Auch die Braut schaltete sich in die Diskussionen ein und stellte klar, dass das Thema gegessen sei. „Wir haben ihr vergeben und hoffen, dass sie ihre Lektion in Sachen Hochzeit-Regeln gelernt hat.“