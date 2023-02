Hochzeit eskaliert – schuld ist DIESE brisante Rede des Bräutigams

Zu den wohl emotionalsten Momenten bei einer Hochzeit zählen neben dem „Ich will“, dem ersten Kuss als Mann und Frau und dem ersten gemeinsamen Tanz sicherlich auch die Reden der Liebsten bei der anschließenden Feier.

Entweder fließen Tränen vor Lachen oder vor Liebe – doch so manche Rede kann auch unglaublich peinlich werden oder auch verletzend – so wie bei dieser Hochzeit. Nachdem der Bräutigam sich an die Hochzeitsgesellschaft gewandt hatte, blieb ein Gast traurig und wütend zurück.

Hochzeit: Rede des Bräutigams trifft Vater ins Herz

In einem „Reddit“-Forum erzählt der Vater des Bräutigams, was bei der Hochzeit seines Sohnes passiert war. Das Verhältnis zwischen den beiden war nie das Beste. Nachdem sich der Vater von der Mutter seines Sohnes getrennt und beruflich viel unterwegs gewesen war. Doch in den letzten drei Jahren wurden sie wieder etwas enger. Dann lernte der Vater die Freundin seines Sohnes kennen und als die beiden heiraten wollten, bot er ihnen an, die Kosten für den Veranstaltungsort zu tragen.

Sein Sohn nahm dankend an. Als der Vater mit seiner Frau zur Feier kam und sein Sohn dann eine Rede hielt, wendete sich das Blatt in ihrer Beziehung jedoch schlagartig. „Er sprach immer wieder über seine Mutter und seinen Stiefvater und erwähnte mich nirgends, nicht einmal mit einem einzigen Wort der Anerkennung“, schrieb der Vater in seinem Beitrag. „Ich war verletzt und am Boden zerstört.“

Er versuchte sich zusammenzureißen – doch es ging nicht. Er entschied sich, die Feier zu verlassen. „Ich ging nach Hause und brach zusammen.“

Hochzeit: Jetzt sprechen Vater und Sohn nicht mehr

Sein Sohn rief später an und fragte, warum er so früh abgehauen war. Der Vater log er und sagte, er sei krank geworden. Doch dann musste er irgendwann mit der Wahrheit rausrücken. „Er drängte weiter, bis ich ihm sagte, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass er mich in seiner Rede nicht erwähnt oder anerkannt hat.“ Sein Sohn reagierte darauf, dass er sich „lächerlich“ verhalte.

„Ich bat ihn, zu respektieren, wie ich mich fühlte, aber er behauptete, er würde nicht lügen, um mich glücklich zu machen.“ Der Vater war verwirrt. Als er darauf bestand, dass er ja auch einen Teil der Feier bezahlt hatte, wurde sein Sohn wütend und legte auf. Nach einem weiteren Streit am Telefon beendete sein Sohn das Gespräch mit den Worten ‚Ich schulde dir nichts‘ und hing dann auf. Seither hätten die zwei nicht mehr miteinander gesprochen.

Vater mit Gewissensbissen

Nun überlegte der Vater, ob er nicht überreagiert habe. „Meine Frau sagt, ich sei zu hart mit Justin umgegangen und solle mich dafür entschuldigen, dass ich seine Hochzeit nicht respektiert und keine Unterstützung gezeigt habe, indem ich ihn einfach so verlassen habe.“ Das sahen die „Reddit“-User genauso. „Du warst nicht da, deshalb wirst du auch nicht in der Rede erwähnt“, stellte ein Nutzer klar. Dass er Unterhalt gezahlt und auch bei der Hochzeit beigesteuert habe, ändere nichts daran.