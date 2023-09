Hochzeit: Braut hält Rede – dann kommt düsteres Geheimnis des Bräutigams ans Licht

Die gegenseitige Liebe zwischen zwei Menschen ist wohl die schönste Erfahrung, die wir als Menschen machen können. Und wenn dann wirklich alles passt, dann ist der nächste Schritt bis zur Hochzeit nicht mehr allzu fern. Der Tag der Trauung und die anschließende Feier sind der schönste Tag im Leben, so sagt man.

Doch da wo das größte Glück vorhanden scheint, kann sich auch schnell alles in eine ganz andere Richtung entwickeln. Diese leidvolle Erfahrung musste auch eine zukünftige Braut machen und das ausgerechnet als sie ihre Rede auf ihrer eigenen Hochzeit hielt.

Hochzeit: So erfuhr die Braut die Wahrheit

Das Leben der jungen Braut wurde ordentlich auf den Kopf gestellt und das ausgerechnet einen Tag bevor sie ihren geliebten Freund heiraten wollte. Die zukünftige Braut hatte sich einen Abend vor der Hochzeit mit ihren Brautjungfern getroffen, um noch ein letztes Mal in „Freiheit“ einen Sekt mit ihren besten Freundinnen zu schlürfen. Alles war angerichtet und die Vorfreude groß.

+++ Hochzeit: Brautmutter wenige Stunden vor Feier zu Tode gefahren – Autofahrer brettert eiskalt weiter +++

Aber auf einmal erhielt sie eine Reihe von Screenshots von einer fremden Nummer und die hatten es in sich. Die Nachrichten enthüllten nämlich, dass ihr zukünftiger Ehemann untreu ist. Laut Informationen vom „Mirror“ bekam die zukünftige Braut diese Nachricht: „Ich würde ihn nicht heiraten. Willst du?“, zusammen mit einer Reihe niederschmetternder Screenshots. Die Screenshots enthielten rassige Gespräche zwischen dem Ehemann der Frau und der mysteriösen Frau, einschließlich Selfies von ihnen zusammen. Die Screenshots waren teils Monate, aber teils auch nur wenige Tage alt.

Hochzeit: Braut schmiedet Plan

Eine Nachricht lautete: „Dieses Wochenende. Du und ich. Es ist an, heißes Zeug. Bringen Sie Ihr A-Spiel mit.“ Oder: „Dein Körper ist verdammt unglaublich. Und verdammt, weißt du, wie man es benutzt.“

Er sagte der Frau, die offenbar wie das genaue Gegenteil seiner zukünftigen Braut aussah, dass er „noch nie zuvor eine solche Verbindung gehabt“ habe. Die zukünftige Braut ist daraufhin in Tränen ausgebrochen und habe ihren Freundinnen die Screenshots gezeigt. Ihre Freunde rieten ihr, dass sie ihren Verlobten anrufen und die Hochzeit absagen soll. Stattdessen aber verfolgte die betrogene Frau einen anderen Plan und nahm die Sache selbst in die Hand.

Hochzeit: So entlarvte die Braut den untreuen Mann

Am Hochzeitstag erwähnte die zukünftige Braut erst mal nichts von den Screenshots und versuchte sich normal zu benehmen. Sie ging mit bleiernen Füßen zum Altar und erklärte später: „Mein Traumkleid ist jetzt nur noch ein Kostüm. Als er mein Gesicht sah, wusste er, dass dies keine ekstatische Frau an ihrem großen Tag war, aber er hatte keine Ahnung, was kommen würde.“

Ohne Schlaf kam die Frau am Veranstaltungsort an. Sie war zu schockiert, um wütend zu sein, denn ihr war klar, dass sie den Mann, den sie liebt, nicht heiraten wird. Dann nahm die Frau ihren Mut zusammen und verkündete: „Heute wird es keine Hochzeit geben. Es scheint, dass er nicht der ist, für den ich ihn gehalten habe“.

Das könnte dich auch interessieren:

Danach habe sie ihre Blumen niedergelegt haben, um von ihrem Smartphone die erschütternden Nachrichten vorzulesen. Vor Familien und Freunden und natürlich vor dem zukünftigen Bräutigam – einschließlich der Nachricht: „Dein Körper ist verdammt unglaublich“.

Daraufhin schlich der Bräutigam aus der Kirche, sein Trauzeuge folgte ihm. „Heute wird es keine Hochzeitsfeier geben, sondern stattdessen wird es eine Feier der Ehrlichkeit geben, der wahren Liebe zu finden und dem Herzen zu folgen, auch wenn es weh tut“, sagte die betrogene Frau zu der Hochzeitsgesellschaft, die „unbeholfen“ applaudierte. Anschließend soll die frisch alleinstehende Braut „eine höllische Party“ genossen haben.