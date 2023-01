Hochzeit: Bräutigam erlaubt sich üblen Spaß bei Trauung – Braut will sofortige Scheidung!

Das war ein holpriger Start in die Ehe! Auf ihrer Hochzeit wurde der schlimmste Alptraum einer Braut wahr. Dafür war ausgerechnet ihr frischgebackener Mann verantwortlich.

Kurz nach der Trauung legte die wütende Frau bereits die rosarote Brille ab und war stocksauer auf ihren Partner. Die Situation auf der Hochzeit drohte zu eskalieren.

Hochzeit: Glück hält nicht lange an

Je größer eine Hochzeit gefeiert wird, desto mehr kann dabei schiefgehen. Die Stimmung der Gäste kann ein Paar ebenso wenig beeinflussen wie das Wetter an dem großen Tag. Doof nur, wenn ausgerechnet das Brautpaar für Ärger sorgt.

Auf der Internetseite Reddit macht eine Hochzeits-Panne die Runde. „Ich habe kurz vor Weihnachten geheiratet und ich hoffe, dass ich bis Ende Januar wieder geschieden bin. Das war nicht der Plan“, schreibt eine Frau in dem sozialen Netzwerk. Sie machte sich nie viel aus der Ehe, ließ sich aber nach dem Antrag von ihrem Freund zu einer Hochzeit hinreißen.

An den großen Tag knüpfte sie allerdings auch einige Erwartungen. An erster Stelle verbot die Frau ihrem Verlobten sämtliche Streiche oder Witze während der Feier. Seit einem Verkehrsunfall vor einigen Jahren sei die Verlobte nämlich sehr ängstlich und leide unter Klaustrophobie. Ein absolutes No-Go wäre für sie, wenn der Hochzeitskuchen in ihrem Gesicht landen würde.

Hochzeit: Droht die Scheidung?

Nach der Zeremonie kam es allerdings, wie es kommen musste. Ihr Ehemann konnte nicht auf die Stichelei verzichten und versenkte ihren Kopf in der Torte. „Ich verschwand. Am nächsten Tag sagte ich ihm, dass wir durch sind. Ich stehe dazu. Während der Feiertage kamen alle auf mich zu, um mir zu sagen, dass ich ihm eine zweite Chance geben sollte“, ärgert sich die Frau in ihrem Reddit-Post.

Aber an Vergebung dachte sie gar nicht erst. Stattdessen will sie ihrer noch jungen Ehe einen weiteren Monat Zeit geben. In der Zeit will sie sich über ihre Gefühle klarer werden.