Hochzeit: Wegen Mega-Hochzeit – unfassbar, was der Bruder der Braut von seiner Frau verlangt

Es soll die perfekte Hochzeit werden. Am Strand, im Ausland mit der Familie, im absoluten Luxus. Was für das Brautpaar der große Traum ist, wird für die Gäste zu heiklen Sache.

Die Schwägerin der Braut hat nun ihren Unmut geteilt. 3000 Pfund soll die Reise zur Hochzeit für sie und ihren Mann kosten – zu viel für ihren Geschmack. Sie möchte das nicht bezahlen. Ihr Mann, Bruder der Braut, ist anderer Meinung und reagiert patzig.

Hochzeit: Traumhochzeit geplant – doch das wird ihr zu viel

Die Frau wendet sich an ein Internet-Forum. Sie schreibt: „Meine Schwägerin heiratet in einem Jahr. Es wird uns ungefähr 3000 Pfund für Flug, Hotel und Essen und Trinken kosten. Ich kann mir das nicht leisten.“

Sie fügt hinzu: „Ich habe meinem Mann erzählt, dass er es selbst organisieren soll und, dass ich nichts alles zahle. Jetzt ist er sauer auf mich. Bin ich uneinsichtig, wenn ich ihn frage, dafür zu bezahlen?“ Darauf hat die Internet-Community eine Antwort.

Hochzeits-Drama: DAS sagt das Internet zur teuren Traumhochzeit

Die Internet-Community ist ganz klar auf der Seite der Frau. Ein Kommentator schreibt: „Wenn er wirklich zur Hochzeit will, muss er sich einen zweiten Job holen. Wenn man es sich nicht leisten kann, kann man es sich nicht leisten.“ und „Jeder der eine Hochzeit im Ausland bucht, muss damit rechnen, dass einige Leute nicht erscheinen können.“

Hochzeit: DIESE teure Hochzeit treibt einen Keil zwischen ein Paar (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Ein zweiter Kommentator spricht in einem ähnlichen Ton: „Es ist seine Schwester, richtig? Er muss alleine hingehen und auch alleine bezahlen. Es klingt sehr nervig, aber 3000 Pfund, die man nicht hat, sind viel Geld. Er kann nicht von dir erwarten, mehr Schulden zu machen, um diese alleine abzuarbeiten.“

„Es scheint, dein Mann denkt, du hättest einen geheimen Geldbaum im Garten. Er ist kein Kind. Er kennt die Anstrengung Geld zu verdienen. Wenn er es will, muss auch er bezahlen. Du bist die finanziell Verantwortliche. Wenn du also sagt es geht nicht, geht es nicht“, schreibt einen weitere Kommentatorin.

Hochzeits-Drama: Community stärkt Frau den Rücken

Die Diskussion ging noch weiter. Hauptsächlich stärkten die Kommentatoren der Frau den Rücken. Sie scheint diese Rückendeckung auch sichtlich gebraucht zu haben. Sie schreibt: „Ich glaube ich musste mich nur kurz aussprechen und brauche jetzt etwas Zeit zu reflektieren.“ Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich alsbald mit ihrem Mann einigen kann.(ts)

