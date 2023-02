Hochzeit: Bräutigam sagt die Feier ab – Mutter der Braut lädt kurzerhand SIE ein

Was für eine selbstlose Aktion! Nachdem der Bräutigam kalte Füße bekommen und die Hochzeit kurzfristig abgesagt hatte, wollte die Mutter der Braut die Gelegenheit nicht verstreichen lassen.

Anstatt die Pläne in den Wind zu schlagen, wollte sie zumindest die Feier nicht ganz auflösen und lud etliche Gäste ein, die vorher gar nicht auf der Liste standen. Auch wenn an dem Tag keine Hochzeit stattfinden sollte, gab es jedoch viel Liebe und Freude.

Hochzeit: Bräutigam kriegt kalte Füße

Vier Jahre war das Paar bereits in einer Beziehung und am Samstag, den 18. Februar, sollte es so weit sein. Die Hochzeit war geplant, das Essen bestellt, die Blumen gekauft – alles zusammen machte das 35.000 Dollar, was etwas mehr als 33.000 Euro entspricht. Doch nur wenige Tage vor der Feier hatte der Bräutigam plötzlich doch keine Lust mehr zu heiraten.

Abgesehen von der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung war es selbstverständlich eine niederschmetternde Nachricht für die Braut. Doch die Mutter der Braut wollte das gute Essen nicht verkommen lassen und da es nicht erstattungsfähig war, lud sie trotzdem Gäste ein. Die insgesamt 90 Gäste waren allerdings keine Freunde und Verwandte, sondern obdachlose und bedürftige Familien mit Kindern.

Brautmutter mit selbstloser Geste

„Als ich am Montag herausfand, dass die Hochzeit nicht stattfinden würde, dachten wir uns sofort, das wäre eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben“, so die Brautmutter gegenüber einem lokalen TV-Sender für Sacramento, USA. Sie wollte den Bedürftigen eine Freude bereiten, auch wenn es für sie selbst natürlich kein freudiger Anlass war.

Die Familien freuten sich riesig über die kostenlose Mahlzeit und ebenso über die herzliche Geste. Dafür, dass sie so eine traurige Situation in etwas Positives verwandelt hatte, zollten sie ihr großen Respekt. Die Braut und ihre Mutter sind nach dem Tag gemeinsam nach Belize an die Ostküste Mittelamerikas gefahren und verbringen dort nun den Urlaub, der eigentlich als Flitterwochen für das Brautpaar gedacht war.