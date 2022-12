Hochzeit: „Familien-Tradition“ geht nach hinten los – Bräutigam schmeißt Mutter und Tante von der Feier

Auf einer Hochzeit hat ein Bräutigam kurzen Prozess gemacht. Nachdem er bereits eine Drohung ausgesprochen hatte, schmiss er seine Mutter und seine Tante kurzerhand raus. Jetzt hat er zwar eine Ehefrau, doch ein Großteil seiner Familie ist sauer auf ihn.

Doch ist wirklich der Bräutigam der Übeltäter? Schließlich schmiedeten seine weiblichen Familienmitglieder einen fiesen Plan, um seiner Angetrauten einen Streich zu spielen. Doch die Aktion ging mächtig nach hinten los.

Hochzeit: Braut soll „ultimativen Test“ bestehen

Die Familie wollte der Braut einen allerletzten Test stellen „um zu sehen, ob sie es verdient, Teil der Familie zu sein“. Laut dem Bräutigam gehöre es schon fast zur „Familien-Tradition“ wie er nach Angaben von „yourtango“ berichtet. Schon das erste Kennenlernen sei eine nervliche Zerreißprobe für das Paar gewesen

Er habe seine Familie darum gebeten, seine neue Freundin in keiner Weise zu belästigen. Doch die hätten gar nicht daran gedacht und sich stattdessen hinter seinem Rücken in den sozialen Medien über ihr Aussehen und ihren Job lustig gemacht. Als der 33-Jährige das herausgefunden habe, sei eine offizielle Entschuldigung nötig gewesen, um die Wogen wieder zu glätten. Er drohte an, sie andernfalls von der Hochzeit auszuschließen.

Die Familie des Mannes habe sich reumütig gezeigt, doch lange hielt der Frieden nicht an. Denn wie sein Bruder ihm kurz vor der Trauung verriet, war der Plan für die Feier noch fieser. Sie hätten sich geschworen, ganz in Weiß zu erscheinen und nannten es den „ultimativen Test“, um zu sehen, wie die Braut reagieren würde. Sie beteuerten nichts dergleichen vorzuhaben, doch an seinem großen Tag folgte dann der Schock.

Familie verscherzt es sich endgültig mit Bräutigam

Sie waren tatsächlich in weiß gekommen. Dem Bräutigam riss nach eigenen Angaben die Geduldsschnur und er zitierte seine Mutter und Tanten vor die Tür. Alles Bitten und Betteln habe nichts geholfen. Im Nachhinein erfuhr auch die Braut von dem fiesen Streich und sie sei bitter enttäuscht gewesen.

Anstatt ihren Fehler einzusehen, hätte die Familie sogar noch eine Entschuldigung von dem Bräutigam erwartet, so „yourtango“. Der Mann versuchte zu argumentieren, dass sie ihre Scherze ein wenig zu weit getrieben hätten, aber seine Mutter war fest davon überzeugt, dass alles nur ein Spaß gewesen sei. Nun herrscht eiserne Funkstille zwischen ihnen. Und das bleibt wohl auch so, bis einer nachgibt.