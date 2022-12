Hochzeit in vollem Gange – plötzlich spielen sich schreckliche Szenen ab

Beim wohl romantischsten Moment ihrer Hochzeit wurde ein Paar in den USA plötzlich auf traumatisierende Weise unterbrochen. Für ihre Trauung wählten die Verliebten den Nationalpark in Montana. Doch auf einmal wurde die Zeremonie durch ungebetene Gäste gecrasht.

Denn als der Bräutigam gerade sein Gelübde vorlesen wollte, wurden sie Zeugen eines blutigen Naturschauspiels. Die Reaktion der Braut spricht Bände.

Hochzeit wird durch blutigen Zwischenfall unterbrochen

In einem traumhaft weißen Kleid steht die Braut vor ihrem zukünftigen Mann am See. Er will gerade sein Eheversprechen vorlesen, als plötzlich vom anderen Ufer bestialische Geräusche herüberschallen. Ein Elchkalb kämpft um sein Leben. Ein hungriger Bär zerfleischt das hilflose Tier – es verliert den Überlebenskampf auf grausame Weise.

Das Brautpaar und die Gäste schauen dem Naturspektakel verstört zu: „Ein Grizzlybär tötet einen Baby-Elch.“ – „Ernsthaft?“ – „Ja. Ein Grizzlybär jagt dort drüben einen Baby-Elch.“ – „Oh mein Gott!“ Die Braut kriegt keinen Ton raus und steht nur mit der Hand vorm Mund und aufgerissenen Augen da. Der Hochzeitsfotograf packt die Kamera aus und hält drauf.

Wie „Bild“ berichtet, sind die brutalen Szenen schon im Sommer vorgefallen. Der Fotograf lud die Aufnahmen jedoch erst jetzt auf seinem TikTok-Account hoch. Auf der Social-Media-Plattform geht das Video gerade viral – bereits über 40 Millionen Aufrufe. Das Brautpaar ließ sich durch den Zwischenfall übrigens nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Als der Grizzlybär den Elch erlegt hatte, wurde die Zeremonie fortgesetzt. Laut dem Bericht der „Bild“ habe das frischgebackene Ehepaar die Wahl der Location trotz des traumatischen Erlebnisses nicht bereut. Mit sowas müsse man in der Natur rechnen.