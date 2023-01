Hochzeit: Frau muss Feier von Ex-Freund mit ansehen – doch es kommt noch schlimmer

Auf einer Hochzeit weinte eine Frau bitterliche Tränen – Tränen der Freude, aber auch Tränen aus Kummer. Sie war auf der Feier ihres Ex-Freundes zu Gast.

Was die Frau im letzten Jahr dort live mitansehen musste, wäre wohl für viele der absolute Alptraum. Der Mann, den sie einst liebte, heiratete nun eine andere Frau. Und die war der Ex-Freundin sehr vertraut.

Hochzeit: Ausgerechnet SIE ist die Braut

Denn wie „says.com“ berichtet, war die Braut ihre eigene Mutter. Anstelle von ihr, stand die Mutter nun vor dem Altar und gab sich das Ja-Wort mit ihrem ehemaligen Freund. Die Tochter aus Indonesien wollte sich während der Zeremonie nichts anmerken lassen, und lächelte brav. Sie habe gelernt, dass das Glück ihrer Eltern an oberster Stelle stehen solle.

Also wahrte sie den Schein, doch im Inneren schrie sie bei dem Anblick des glücklichen Brautpaares. Ein Video geht seitdem auf Tik Tok viral, dass die gesamte Hochzeit mitfilmte. Nachdem das Paar offiziell vermählt wurde, kann die unglückliche Tochter ihren Schmerz nicht mehr verbergen. Sie bricht in Tränen aus: „Wo ist mein Zuhause? Wem kann ich noch vertrauen, ein guter Ehemann zu sein?“, klagt sie in die Kamera.

Über den Trennungsgrund der Tochter und des Ex-Freunde geht in dem Bericht von „says.com“ nichts hervor. Nun bleibt der jungen Frau wohl nichts anderes übrig, als sich mit der Situation zu arrangieren. Die Hochzeit soll schon einige Monate her sein, doch nun tauchte das Video erneut auf. Anlass war eine ähnliche Geschichte. Eine andere indonesische Frau hatte die Scheidung eingereicht, nachdem ihr Mann sie mit ihrer eigenen Mutter betrogen hatte.