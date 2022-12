Hochzeit: Freundin der Braut geht zum Friseur – jetzt darf sie nicht mehr zur Feier kommen!

Dass ein Brautpaar für seine Hochzeit einen Dresscode vorgibt, kommt inzwischen immer öfter vor. Doch was eine Braut nun von ihrer Freundin gefordert hat, überschreitet wohl alle Grenzen. Denn mit ihrer Frisur war die Braut alles andere als einverstanden.

Kurz vor der Hochzeit rasierte sich die Freundin den Kopf kahl. Dem Brautpaar passte das offensichtlich nicht in ihr Bild. Letztendlich eskalierte die Situation und sie strichen die Freundin wieder von der Gästeliste.

Hochzeit: Friseurbesuch hat üble Konsequenzen

Zwei Monate vor der Trauung hatte Aysh Lust auf eine optische Veränderung. Kurzerhand ließ sich die junge Frau ihre schulterlangen braunen Haare abrasieren. Wie sie nun auf ihrem TikTok-Account berichtet, hätte sie wohl nie gedacht, dass diese Entscheidung solch krasse Folgen mit sich ziehen würde. Denn in dem Video erklärt Aysh: „Ich wurde aus der Brautparty rausgeschmissen und gebeten, nicht zur Hochzeit zu gehen, weil ich mir zwei Monate vor der Hochzeit den Kopf rasiert habe.“

Kurz vor der Hochzeit einer Freundin, sei diese plötzlich mit einer völlig überraschenden Forderung gekommen: „Hey hey, könntest du bitte eine Perücke für meine Hochzeit besorgen?“, stand in der Nachricht. Doch Aysh dachte gar nicht daran diesem dreisten Wunsch nachzukommen und lehnte ab – jetzt darf sie gar nicht mehr zur Feier kommen.

Das Video ging auf TikTok viral und unter dem Beitrag entstand eine kontroverse Diskussion. Eine Person schrieb: „Die Braut wollte wahrscheinlich, dass der Fokus auf ihr liegt und nicht auf deinen Haaren.“ Eine andere meinte: „Das könnte eine unpopuläre Meinung sein, aber wenn ich eine Brautjungfer wäre und es zwei Monate vor der Hochzeit wäre, würde ich es der Braut aus Höflichkeit sagen.“

Langjährige Freundschaft vor dem Aus?

Aysh antwortete: „Ich habe tatsächlich gesagt, dass ich darüber nachdenke, mir den Kopf zu rasieren, sie sagten, sie würden es vorziehen, wenn ich es nicht täte, aber ich tue, was ich tun muss.“ Und legte noch einen drauf: „Außerdem ist es mein Aussehen, es sollte von niemandem außer mir selbst genehmigt werden müssen, ehrlich gesagt ist es seltsam, anders zu denken.“

Andere hielten ihre Reaktion für egoistisch und warfen ihr vor, dass sie der Braut die Aufmerksamkeit stehlen wolle. Aysh wehrte sich gegen die Anschuldigungen: „Warum in aller Welt sollte ich versuchen, einer meiner besten Freundinnen die Aufmerksamkeit zu entziehen? Ich versuche buchstäblich, mich mit mir selbst wohlzufühlen.“ Zudem führte sie an, dass sie es nicht einsehe Geld für eine Perücke auszugeben, die sie nach der Hochzeit nie wieder tragen würde. Sie äußerte ihr Bedauern darüber, dass eine neunjährige Freundschaft wegen so einem Thema vor dem Aus stehe.