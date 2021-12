Hochzeit: Unfassbar, was ein Pastor bei der Trauung macht – „Von mir aus könnt ihr alle in Sünde leben“

Solche Worte erwartet man auf einer Hochzeit wohl kaum vom Pastor...

Eigentlich soll er doch das anwesende Paar zu Ehepartnern erklären. Doch dieser Geistliche zog bei der Hochzeit kräftig vom Leder – und teilte ordentlich gegen Braut und Bräutigam aus!

Hochzeit: Pastor sorgt bei Trauung für Skandal!

Eigentlich war das Hochzeitspaar gar nicht sonderlich religiös – doch weil die Mutter des Bräutigams darauf bestand, sollte ein Pastor einer konservativ-evangelikalen Kirche die Trauung leiten. Dafür verlangte er allerdings eine „Gage“ in Höhe von rund 883 Euro...

Ärger mit einem Pastor bei einer Hochzeit! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Doch da man keinen Streit heraufbeschwören wollte, zahlte man die Summe. Doch der eigentliche Skandal sollte erst noch folgen. Denn als das Brautpaar bei der Hochzeit vor dem Pastor stand, um das Ehegelübde abzulegen, ergriff der Geistliche das Wort.

Hochzeit: Pastor beschimpft Paar am Altar!

„Das ist etwas ungewöhnlich“, verkündete er, „aber der Herr hat mich darum gebeten, ein paar Worte an diese zwei Kinder zu richten.“ Und dann begann er, das Brautpaar vor allen niederzumachen!

Ein Paar wurde bei der Eheschließung vom Pastor übel beschimpft. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Patrick Pleul

Der Grund: Das Paar war bereits mehrere Jahre vor ihrer Hochzeit zusammengezogen – und noch dazu waren beide keine Christen! In den Augen des Pastors unfassbar: Er beklagte den „Niedergang der traditionellen Heirat“ und behauptete, unchristliche Ehepartner würden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit scheiden lassen, einander fremdgehen oder sich körperlich misshandeln!

Das Paar bat den Pastor, mit diesen Vorwürfen aufzuhören – doch er drohte im Gegenzug damit, beide nicht zu Mann und Frau zu erklären, wenn er seine Gedanken nicht aussprechen dürfe.

Hochzeit: Braut schmeißt Pastor aus der Kirche

Doch dann wurde es der Braut endgültig zu dumm. „Wir hatten Sie nur eingeladen, weil meine Schwiegermutter uns darum gebeten hat“, fuhr sie den Pastor an. „Und sie hat sicher nicht geahnt, dass Sie so etwas Dummes tun würden.“ Die erwähnte Schwiegermutter stand daraufhin sogar selbst auf – und zeigte dem Pastor zwei Daumen nach unten an!

Wütend machte sich der Pastor vom Acker und rief den Anwesenden hinterher: „Von mir aus könnt ihr alle in Sünde leben!“ Sein Versuch, weitere knapp 900 Euro wegen „Extra-Dienstleistungen“ vom Paar einzuklagen, kam laut der britischen „Sun“ vor Gericht nicht durch. (at)