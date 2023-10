Hochzeit: Braut landet kurz vor Trauung im Krankenhaus – Arzt verkündet traurige Nachricht

Autsch! Normalerweise soll der Tag der Hochzeit der schönste Tag im Leben sein. Die Vorbereitungen für das Event beginnen Wochen und Monate vorher – umso ärgerlicher, wenn dann kurz vorher ein unerwartetes Unglück geschieht.

So erging es einer Braut aus den USA, die sich wenige Tage vor der Trauung plötzlich im Krankenhaus wiederfand. Und der Arzt hatte keine guten Nachrichten für die Frau.

Hochzeit: Braut fällt die Treppe herunter

Wie die „Sun“ berichtet, stürzte Beverly Hillin Singh aus Utah 11 Tage vor ihrer Hochzeit im Haus ihrer Freundin Heather die Treppe hinunter. Dabei schlug sie auf den Beton auf und spürte, wie ihre beiden Beine knackten.

Aufgrund der starken Schmerzen war für die 45-Jährige klar, dass die Lage ernst im Ernst. Die Röntgenaufnahmen im Krankenhaus zeigten das volle Ausmaß ihrer Verletzungen: Beverly hatte sich laut Arzt beide Beine gebrochen, könne auf keinen Fall in 11 Tagen zum Altar schreiten. Beverly wurde gesagt, dass sie eine Metallstange bräuchte, um ihr rechtes Bein zu reparieren, und der linke Knöchel bräuchte eine Platte und Schrauben.

Hochzeit findet trotz Unglück statt

Beverly war am Boden zerstört, weil sie dachte, dass sie die Hochzeit verschieben müssten, aber ihr zukünftiger Mann Cavell versicherte ihr, dass er sie unbedingt heiraten wolle – sogar mit gebrochenen Beinen! Am nächsten Tag verbrachte Beverly sechs Stunden in der Chirurgie und dann drei Tage im Krankenhaus. Immer mit dem großen Ziel, ihren Cavell zu heiraten.

Sechs Tage vor der Hochzeit wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen – die Beine waren in Bandagen eingewickelt, der linke Knöchel steckte in einem Stiefel. Beverly schaffte es nicht, ihre Schuhe über die Bandagen zu bekommen. Aber immerhin gelang es ihr, drei ihrer Zehennägel zu lackieren!

Am Tag der Hochzeit saß Beverley im Rollstuhl vor dem Traualter. Als sie und ihr Verlobter sich schworen, „in Krankheit und Gesundheit“ zusammen zu sein, ertönte ein Lachen von den Gästen.

Ihre Flitterwochenwanderung in Utah musste das Paar allerdings verschieben, bis Beverly vollständig war. Aber eins weiß sie nach der ungewöhnlichen Hochzeit: Ihr Ehemann Cavell wird immer für sie da sein, um sie aufzufangen, wenn sie fällt.