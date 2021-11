Hochzeit: Tante möchte Braut die Show stehlen – doch die lässt das nicht auf sich sitzen

Es ist für viele ein ungeschriebenes Gesetz auf jeder Hochzeit: Keine Frau außer die Braut selbst darf bei der Trauung ein weißes Kleid tragen!

Doch die Tante dieser Braut sieht das offenbar anders und plant, ihm blütenweißen Outfit auf die Hochzeit ihrer Nichte zu gehen. Das gefällt der Braut jedoch überhaupt nicht!

Im Netz teilte die Braut ein Foto des Seidenkleides, das sich ihre Tante ausgesucht hatte. „Ich heirate nächsten Monat und meine Tante trägt das zu meiner Hochzeit“, schreibt sie.

Hochzeit: Ärger um die Kleiderwahl! (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar | Nadtochiy.com

Doch die Frau hat bereits einen Racheplan: „Ich will es kaufen und bei meinem Rehearsal Dinner tragen.“ Das „Rehearsal Dinner“ (deutsch: „Probeessen“) ist ein traditioneller Brauch in den USA und beschreibt ein gemeinsames Abendessen am Tag vor der Hochzeit, wo man noch einmal letzte Details zur Feier absprechen kann.

Hochzeit – das sind beliebte Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reiskörner werfen

Hochzeitstanz mit Braut und Bräutigam oder Vater der Braut

Der Hintergedanke der Braut: Wenn sie das Kleid am Tag vor der Hochzeit bereits trägt, wirkt das Kleid tags darauf an ihrer Tante plötzlich wie ein unkreatives und kopiertes Outfit – und sie kann der Braut nicht mehr die Show stehlen.

Hochzeit: Community steht hinter der wütenden Braut

Doch die Sache hat einen kleinen Haken: Das Kleid kostet umgerechnet fast 600 Euro – und diesen Betrag, nur um ihrer Tante eine Lektion zu erteilen, hat die Braut einfach nicht in ihrem Budget.

Doch die User in den Kommentaren, die über das Verhalten der Tante ebenfalls nur den Kopf schütteln können, bieten ihre Hilfe an. Sie würden der Braut sogar Geld für das Kleid geben – doch sie lehnte dankend ab, schreibt die „Sun“.

Immerhin wird sie kräftig in ihren Ansichten unterstützt. So schreibt eine Userin etwa: „Es gibt so viele Dinge, die Menschen anziehen können und sie entscheiden sich immer noch, die Dreistigkeit zu besitzen, am großen Tag einer anderen Person selbst weiß zu tragen.“

Ein User schlägt sogar ganz frech vor, der Tante an der Hochzeit Wein auf das weiße Kleid zu schütten. Das dürfte die Spannungen in der Familie aber wohl kaum lösen. (at)