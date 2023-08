Hochzeit: Braut verlangt 1.400 Euro Eintritt für Feier – doch das ist noch nicht die Spitze der Dreistigkeit

Jedes Brautpaar wünscht sich eine Traumhochzeit. Doch das perfekte Outfit, die Location oder auch das Catering kosten in der Regel viel Geld. Aber die Vorstellungen dieser Braut sprengten nun alle Dimensionen.

Damit ihr Traum wahr werden konnte, wollte die Braut die Hochzeitsgesellschaft zur Kasse beten. Und das nicht zu knapp. Doch die Forderungen wurden immer dreister, sodass aus einer Traumhochzeit ein Desaster wurde.

Kostspielige Hochzeit – Braut fordert Eintrittsgeld

Auf Facebook hat die junge Braut ihre unfassbare Geschichte aus ihrer ganz speziellen Perspektive. Wie „Mirror“ berichtet, existiert im Internet noch ein Screenshot von dem Facebook-Beitrag. Damit die kostspielige Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner ihren Vorstellungen entsprechen könnte, hatte sie nur eine kleine bescheidene Bitte: „Wir haben so viel geopfert und jeden Gast nur um etwa 1500 Dollar (Anm. d. Red. 1400 Euro) gebeten. Wir sprachen mit ein paar Leuten, die uns sogar noch mehr versprachen, um unseren Traum wahr werden zu lassen.“

Knapp 14.000 Euro hatte das Paar selbst gespart. Ihre Trauzeugin und beste Freundin habe ihr sogar in etwa 4600 Euro versprochen. Ihre Schwiegereltern hätten knapp 2800 Euro zusteuern wollen. Für die Gäste, die nicht ihr Sparschwein für die exklusive Hochzeit plündern wollten, hatte die Braut eine klare Ansage: „Wir haben klargestellt, dass wer nichts beisteuern kann, nicht zu unserer exklusiven Hochzeit eingeladen wird. Es ist eine einmalige Party.“

DARÜBER kann selbst der Bräutigam nur lachen

Als die Einladungen mit den netten Hochzeitsgrüßen rausgingen, folgte der Schock. Nur acht Personen meldeten sich zurück. Selbst die Eltern ihres Partners sowie ihre beste Freundin hätten ihr großzügiges Angebot kurz darauf wieder zurückgezogen. Aus Sicht der jungen Frau eine Unverschämtheit. Doch sie wollte nicht aufgeben und schickte die Einladungen einfach noch einmal los. Doch das war noch nicht der Höhepunkt der Dreistigkeit.

Weitere News:

Um die Finanzierung ihrer Hochzeit abzusichern, richtete die verzweifelte Braut eine Go-Fund-Me-Seite ein. Aber auch da erlebte sie eine Schlappe: Nur weitere 230 Euro landeten auf dem Konto. Ihr Partner schlug als Alternative eine Zeremonie in Vegas vor, was für die junge Frau jedoch unter ihrem Niveau sei. Mit der Zeit konnte auch der Verlobte nur noch über die Allüren seiner Partnerin lachen und die Beziehung ging komplett in die Brüche. Was also als Jugendliebe im Alter von 14 Jahren und einem gemeinsamen Kind begann, endete in einem Alptraum.