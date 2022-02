Hochzeit: Braut wird nach Feier zum Ekel – Eklat um ihre Schwägerin

Drama bei der Hochzeit! Die Braut konnte nicht fassen, was die Schwester ihres Mannes tatsächlich zur Trauung anzog. Diese Hochzeit wurde zum Kampf der Bräute, als die Schwester des Bräutigams eine ziemlich gewagte Kleiderwahl zur Schau trug.

Das Motto der Feier lautete „Silber, Weiß oder Blau“ – passend zum Thema „Winter Wunderland“. Eine Hochzeit im Winter also. Und dafür sollten sich die Gäste richtig aufmotzen. „Alle Outfits sollten dramatisch sein, sogar die Frau meines Bruders sagte, dass es ihr nichts ausmachte, wenn sie nicht einmal auffielen, wir sollten alle wie Rockstars aussehen,“ erklärte die Schwester des Bräutigams in einem Reddit-Forum.

Hochzeit: Unglaublich, was die Schwester des Bräutigams zur Feier trägt

„Es sollte am Ende sogar einen Preis für den bestgekleideten Gast geben, ein lustiges Spiel. Ich wollte mitspielen.“ Doch weil sie kaum Zeit zum Shoppen hatte, machte ihr Bruder einen gewagten Vorschlag. Sie sollte doch ihr Hochzeitskleid anziehen, weil sie selbst nie geheiratet hatte. Weil alle anderen auch in Weiß erscheinen würden, fand die Schwester, dass sei eine gute Idee. Auch der Braut machte das nichts aus.

------------------------------------

Beliebte Sprüche und Glückwünsche zur Hochzeit:

„Wir wünschen euch ein Leben voller Glück und Liebe.“

„Euer Hochzeitstag möge kommen und gehen, aber eure Liebe möge für immer wachsen.“

„Wir sind glücklich, diesen schönen Tag mit euch gemeinsam feiern zu können.“

„Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

------------------------------------

Also ging sie in ihrem Brautkleid zur Feier und bekam dafür sehr viele Komplimente. Am Ende gewann sie sogar den Preis für das beste Outfit des Abends. Doch als sie eine ganze Woche nach der Feier nichts mehr von ihrem Bruder hörte, wurde sie nervös.

Ein gewagtes Outfit, das die Schwester des Bräutigams zur Hochzeit trug. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Hochzeit: Schwester des Bräutigams zieht mit ihrem Kleid die Blicke auf sich – das gefällt der Braut so gar nicht

„Die Braut war den ganzen Abend total nett, doch dann hörte ich eine Woche nichts mehr von meinem Bruder“, schrieb seine Schwester. Als sie ihn dann kontaktierte, um herauszufinden, was los sei, hagelte es Vorwürfe – von der Braut.

„Anscheinend war seine Frau sehr verärgert darüber, dass ich das Hochzeitskleid trug, und dass ich ihren großen Tag ruiniert habe. Die einzige Person, die bei einer Hochzeit ein Hochzeitskleid tragen sollte, sei die Braut ist“, beschwerte sich die Braut bei ihr.

Aber vorher hatte sie selbst zugestimmt, dass es für sie okay sei, dass die Schwester das Kleid zur Feier tragen wollte. „Sie sagt, ich sei ein Arschloch und hätte es besser wissen müssen, trotz ihrer ‚offensichtlich widerstrebenden Bestätigung‘“. Ihr Bruder versicherte ihr jedoch, dass alles „völlig in Ordnung“ sei und sie „nichts falsch gemacht“ hätte. Doch damit war das Drama noch nicht vorbei.

Hochzeit: Braut geht Schwester des Bräutigams an – der kann es nicht fassen

Es ging so weit, dass die Braut die Schwester ihres Mannes ziemlich heftig beleidigte. Während die Schwester vor Schuld im Boden versinken wollte, begann der Mann langsam die Hochzeit mit seiner Frau zu bedauern. „Mein Bruder hat sogar gesagt, dass er langsam bereut, sie geheiratet zu haben, so wie sie über mich redet.“ Ihr Bruder sei sehr fürsorglich, was seine Geschwister angehe.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Das konnten die anderen User im Forum nur zu gut nachvollziehen, wie die „Sun“ berichtete. „Sie ist nur eifersüchtig! Ich würd ebenfalls bereuen, sie geheiratet zu haben“, reagierte ein Nutzer. Ein anderer konnte das Verhalten der Braut ebenfalls nicht verstehen. „Wenn das ein Problem war, hätte sie nicht ja sagen sollen“, kritisierte er das Verhalten der Braut. Oder sie hätte ihre Zustimmung zumindest zurückziehen können, merkte ein weiterer an. (mbo)