Hochzeit: Antrag geht in die Hose – Paar kann nicht fassen, was gerade passiert

Der perfekte Heiratsantrag will gut geplant sein. Meist ist es der Mann, der eines Tages aufs Knie geht und die Fragen aller Fragen stellt. Wird diese mit „Ja“ beantwortet, steht einer Traum-Hochzeit nichts mehr im Wege.

++ Braut mit geschmackloser Aktion – diese hat große Konsequenzen ++

Was bei einem Antrag alles schief gehen kann, haben über die Zeit einige Fauxpas gezeigt. Auch bei einem Paar, das gerade in den Sozialen Netzwerken berühmt wird, ging der große Tag vor der Hochzeit „in die Hose“. Was dort passierte, machte sie beide sprachlos.

Hochzeit: Freundin geht auf die Knie

Bei sonnigem Tag war ein glückliches Paar draußen unterwegs. Glücklich ließen sie Freunde Bilder von sich schießen, lachten in die Kamera. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Beide hatten etwas vorbereitet.

++ Braut weiht Mutter in Pläne ein – ihre Reaktion ist schamlos ++

Wie auf einem Video auf Instagram zu sehen ist, geht ungewöhnlicherweise die Frau aufs Knie und holt dabei einen Ring aus der Tasche. Und ihr Freund? Der reagiert wohl nicht so, wie sie erwartet hatte. Denn er fängt plötzlich an, heftig zu lachen. Der romantische Moment, der ganze Antrag also dahin?

Gegenseitiger Antrag

Langsam geht auch er aufs Knie – und holt ebenfalls einen Ring aus seiner Hosentasche. Unabhängig voneinander hatten sie für den gleichen Tag ihre Verlobung geplant. Glücklich und lachend schlossen sie sich in die Arme, küssten sich, um ihre Verlobung zu beschließen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der nächste Halt auf ihrer gemeinsamen Reise: die Hochzeit. Videos der bizarren Szene werden aktuell wie wild geteilt. Viele freuen sich für das Paar und die kuriose Szene. An diese Verlobung, das ist klar, werden sich die beiden für immer erinnern.

Hochzeit: „Das war wunderschön“

Dementsprechend spiegelt sich die Freude auch in den Kommentaren auf Instagram wieder. „Dass die beiden denselben Gedanken und dieselbe Idee haben – sie werden es schaffen … das war wunderschön“, kommentiert eine Nutzerin.

Weitere Nachrichten für dich:

„Das ist super liebenswert“, lautete ein anderer Kommentar. Und: „Das war kein Zufall, sie sind füreinander bestimmt.“ Keine Frage, auf die Hochzeit freuen sich beide auf jeden Fall.