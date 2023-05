Hochzeit: Paar schockt mit außergewöhnlicher Party-Planung – „So ekelig“

Eine Hochzeit muss nicht immer märchenhaft sein. Zumindest nicht im klassischen Sinne mit opulentem Brautkleid und fünfstöckiger Torte. Wer sagt, dass eine Hochzeit im Vereinsheim der eigenen Fußballmannschaft nicht genauso gut sein kann? Hauptsache, dem Brautpaar gefällt’s.

So muss auch das Paar gedacht haben, von dem jetzt „The Sun“ berichtet. Bei ihrer Hochzeit sorgte im Nachgang allerdings nicht etwa der Veranstaltungsort, sondern ihr Motto für Gesprächsstoff.

Hochzeit: Motto sorgt für Diskussionen

Es gibt mittlerweile wohl nichts, was unmöglich ist, wenn es um Vorstellungen zur eigenen Hochzeit geht. Ob mit Anlehnung an „Star Wars“, „Shrek“ oder „Herr der Ringe“ – es gibt diverse Aufnahmen im Internet, die kreative Umsetzungen beim Thema Hochzeit zeigen.

Mit ihrem Motto „True Crime“, also echte Verbrechen, ist ein Paar jetzt aber anscheinend für den Geschmack von einigen zu weit vorgeprescht. Fotos der Tischkarten von ihrer Hochzeit sorgten bei Nutzern auf der Internetseite „Reddit“ für empörte Kommentare. Ganz dem Motto entsprechend nahmen demnach Gäste unter anderem am „Jack the Ripper“-Tisch Platz.

„Tue Crime“-Party hat bitteren Beigeschmack

Zur Erinnerung, bei Jack the Ripper handelt es sich um einen echten Serienkiller, der sich in den 1880er-Jahren durch London mordete. Mindestens fünf Frauen tötete der Unbekannte, zu dem im Laufe der Jahre jede Menge Spekulationen aufkamen.

Wenn seine Identität auch bis heute geheim ist, sind die Opfer real. Ein guter Grund, um auf etwaige Referenzen bei seiner Hochzeit zu verzichten, finden Nutzer, wie die Kommentare zeigen.

„Grusel- und Horrorthemen sind in Ordnung, wenn du darauf stehst. ‚True Crime‘ ist jedoch kein Partythema. Echte Menschen sind gestorben. So ekelig.“

„Stell dir vor, du bist eine obdachlose Frau, die brutal ermordet und seziert wird, und 200 Jahre später wird der Spitzname deines Mörders als Tischkarte bei einer Hochzeit verwendet.“

„Ich interessiere mich für wahre Verbrechen, aber das ist so geschmacklos und offen gesagt unangemessen.“

Verständnis für ein ausgefallenes Motto ist durchaus da, doch die Umsetzung erscheint vielen als fragwürdig. Zumal mit einigen kleinen Änderungen Ähnliches mit einem weniger geschmacklosen Ansatz hätte umgesetzt werden können, so die Nutzer.