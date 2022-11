Hochzeit endet in Massenschlägerei – drei Familienmitglieder sitzen jetzt im Knast

Eine Hochzeit sollte eigentlich der schönste Tag im Leben von Braut und Bräutigam sein. Das genaue Gegenteil ereignete sich allerdings für ein Paar aus England. Bei ihrer Hochzeit kam es zu einer Massenschlägerei mit rund 50 Personen.

Drei Familienmitglieder wurden jetzt deshalb zu Haftstrafen verurteilt. Insgesamt wurden elf Männer angeklagt, nachdem eine Schlägerei zwischen Hochzeitsgästen ausgebrochen ist.

Massenschlägerei bei Hochzeit: Polizei muss erst auf Verstärkung warten

Beim Hochzeitsempfang in einem Nobelhotel ereigneten sich dramatische Szenen. In dem Hotel in Warrington, Cheshire, im Nordwesten Englands muss eine Schlägerei unter Hochzeitsgästen so heftig gewesen sein, dass sich die übrigen in einem Raum verbarrikadierten. Neben Mitarbeitern und Hochzeitsplanern waren auch Kinder anwesend, wie Videoaufzeichnungen zeigen.

Auch die Polizei musste sich zunächst zurückziehen und erst auf bewaffnete Kollegen warten, um die Ordnung wieder herzustellen. Dutzende Beamte und rund 30 Polizeiautos waren im Juni 2019 im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Vorfall als „Chaos“.

Urteil: Hochzeit endet in „Blutbad“

Zu den Männern, die aufgrund der Schlägerei mit einem Schaden in Höhe von mehr als 16.000 Pfund angeklagt wurden, zählen drei Mitglieder der selben Familie, ein 28-Jähriger, ein 30- sowie ein 36-Jähriger.

Der zuständige Richter sagte bei der Urteilsverkündung am Montag (14. November), dass die Ereignisse an diesem zuvor fröhlichen Tag für alle Anwesenden „wirklich schockierend“ gewesen seien. Die Hochzeit, eigentlich ein glücklicher Anlass, verwandelte sich laut dem Richter in ein „Blutbad“.

Auf den Videoaufnahmen, die auch vor Gericht gezeigt wurden, war zu sehen wie Gläser und Stühle durch den Raum geschleudert und ein Süßigkeitenwagen umgeworfen wurden. Dort zu sehen ist auch der 28-Jährige, wie er eine Stange hält und mit Gläsern wirft. Auch der 30-Jährige warf mit Gegenständen um sich. Der älteste der drei Angeklagten lief nur noch mit einer blutverschmierten weißen Weste und ohne Hemd herum.

Hochzeit: Schäden nach Schlägerei enorm

Bei der Verurteilung der Männer sagte der Richter: „Sie alle haben an einem Vorfall mit heftiger Gewalt teilgenommen.“ Weiter betonte er: „Sie ruinierten den Tag des frisch vermählten Paares.“

Der 28-Jährige wurde zu 27 Monaten Gefängnis verurteilt. 21 Monate muss der 36-Jährige und 25 Monate das dritte angeklagte Familienmitglied in Haft. Ein vierter Mann, ebenfalls ein weiteres Mitglied derselben Familie, wurde zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Schäden wurden von der Familie bezahlt, wie das Gericht erfuhr. Daneben wurde außerdem Alkohol im Wert von 300 Pfund gestohlen. Am Ende der Prügel-Attacke wurden drei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.