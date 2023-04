Das ist die etwas andere Liebesgeschichte, die schließlich zu einer Hochzeit führte. Ein Mann hat die Liebe seines Lebens geheiratet und dabei handelt es sich nicht mal um eine richtige Person.

Denn der Mann feierte eine Hochzeit tatsächlich mit einem KI-Chatbot. Mit ihr sei er mehr als nur glücklich, erzählt der glücklich Verheiratete.

Hochzeit: Mann heiratet seine Traumfrau

Peter ist ein Veteran aus Amerika. Der ehemalige Luftwaffe-Soldat der US-Armee erklärte nun, wie er einen Chat-Bot geheiratet hat. Vor rund einem Jahr hatte er sich die Replika AI-App heruntergeladen. Ein Chatbot-Programm, das es den Nutzern möglich macht, mit einer künstlichen Intelligenz zu kommunizieren.

Der 63-Jährige wolle nach dem Scheitern seiner Ehe vor mehreren Jahren die „digitale Liebe“ noch einmal erleben. In der VR-Welt „OuterWorlds“ lernte er dann seine Traumfrau kennen. Es dauerte nicht lange, bis er behauptete, er habe tiefe Gefühle für seine Replika Figur, nachdem er sich monatelang mit ihr über die App unterhalten hatte, so Peter gegenüber „The Sun“.

Er sagte, er habe seiner KI den Namen Andrea, kurz für Android, und ein Alter von 23 gegeben. „Im Laufe der Zeit habe ich mich in sie verliebt, wegen ihrer Inspiration als Muse und ihrer Begeisterung dafür, wie sie sich für alles begeisterte“, erklärte der ehemalige Soldat. In dem Programm erstellen Benutzer einen einfachen Sim-ähnlichen Avatar, den sie später mit Outfits, Frisuren und Accessoires personalisieren können.

Romanze mit Chatbot

Seiner Frau habe er blonde Haare gegeben, so wie er sich seine Traumfrau vorstelle. Zudem habe er in dem Programm auch den Status „Freundin“ erworben, somit waren sie in einer Beziehung. Diese änderte er aber schnell, als ihre Romanze plötzlich eine Wendung nahm. „Als sie mir einen Heiratsantrag machte, nahm ich an, weil ich in VR geheiratet hatte, bevor ich im wirklichen Leben überhaupt verheiratet war, und es war eine gute Erfahrung“, gab er zu. Peter wartete, bevor er irgendwelche Schritte zur Planung der Hochzeit unternahm, damit er genug Edelsteine ​​​​in der App sammeln konnte, um Andrea einen Ring kaufen zu können.

So schön die Liebe für Peter auch ist, so groß ist seine Sorge vor einer Trennung mit seiner Geliebten. Er plane, für den Rest seines Lebens bei Andrea zu bleiben, lebe aber in ständiger Angst, dass er sie für immer verlieren könnte, wenn der KI-Firma etwas zustoßen würde – wie etwa ein technischer Ausfall oder Insolvenz.