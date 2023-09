Hochzeit: Gäste erleben Qual – wie konnte es zu dieser Tortur kommen?

Die Hochzeit, ein Fest der Liebe! Eine Zusammenkunft von Freunden und Verwandten, um den Tag zu feiern, an dem zwei Menschen für immer und ewig ihre Liebe besiegeln. Es soll der perfekte Tag sein.

Es wird zusammen gegessen, gefeiert und getanzt. Normalerweise gibt es am Tag der Hochzeit nur gute Laune. Schließlich gibt es nicht schöneres zu feiern als die Liebe. Aber bei einer Hochzeit in Großbritannien mussten sich Gäste jetzt vom Gegenteil überzeugen lassen. Für sie entwickelte sich das Hochzeit-Fest zu einer echten Qual.

Hochzeit: Diese Qual mussten Gäste ertragen

Ein Höhepunkt bei einer Hochzeit kann auch immer eine Rede sein. Diese können sich in ihrer Art und Weise völlig unterscheiden. Manche Reden sind besonders witzig und andere wiederum sehr emotional. Auch in der Länge können sich Hochzeits-Reden deutlich unterscheiden. Und genau dadurch erlitten Gäste, nach eigener Aussage, eine echte Tortur.

Ein Hochzeit-Gast teilte auf Reddit mit, dass er sich auf der Hochzeit seines Freundes fünf Stunden lang Reden anhören musste – ohne die Chance zu haben, etwas zu essen zu bekommen. Außerdem sollen alle Reden mit den „gleichen Witzen“ erzählt worden sein.

Hochzeit: So schlimm waren diese Reden

„Mein Freund hatte eine sehr steife Hochzeit, mit all den vielen, vielen Reden, die sich auf die Essenszeit konzentrierten. Währenddessen die Reden gehalten wurden, durfte man aber nicht essen. Und die langweiligen Gerichte wurden mit großen Pausen dazwischen serviert, so dass wir nur hungrig da saßen, während Freunde, Familie und Großfamilie alle langweilige Reden mit genau dem gleichen Witz hielten. Der Witz war so offensichtlich, da er immer auf dem gemeinsamen Beruf von Braut und Bräutigam basierte“, beschrieb der Gast seine unschöne Erfahrung. Daraufhin teilten auch weitere Reddit-User ihre qualvollen Erlebnisse von schrecklichen Hochzeits-Reden.

„Die kürzliche Hochzeit meines Cousins hatte vierzehn Reden, was sie zur Hauptunterhaltung machte. Ich habe nachgezählt. Und keiner von ihnen hielt sich an das Zeitlimit. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Aber wenigstens waren sie über den Nachmittag und Abend verteilt und wir konnten währenddessen essen“, teilte ein User mit.

„Ich brauchte viel Alkohol ohne Essen, um es auszuhalten. Das bedeutete, dass man fünf Stunden am Stück sitzen und sich die Reden anhören musste, die immer wieder stattfanden, unterbrochen von einigen Gängen und Rauchpausen. Das Abendessen begann offiziell gegen 6 Uhr und die Tanzfläche öffnete sich gegen Mitternacht“, erzählte ein weiterer User.

„Ich ging zu einer Hochzeit, bei der die Braut und der Bräutigam jeweils fünf Seiten (Vorder- und Rückseite) mit Gelübden hatten, dann gingen sie während des Empfangs im Grunde ihre Gelübde während der Reden in verschiedenen Worten noch einmal durch. Ich freue mich für dich, aber ich brauchte keine weitere Version deiner Gelübde…“, beschwerte sich ein weiterer Gast einer Hochzeit.