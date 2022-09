Hochzeit wird zum Streitfall – weil Brautpaar an Gäste diese irre Forderung stellt

Diese Hochzeit hatte ein äußerst böses Nachspiel.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen das Brautpaar, eine kuriose Forderung bei der eigenen Hochzeit und extrem verärgerte Gäste. Aber eins nach dem anderen.

Hochzeit hat Zwist zur Folge

Die eigene Hochzeit soll bekanntlich der schönste Tag im Leben werden. Und um genau dies zu erreichen, müssen viele Brautpaare sehr tief in die Tasche greifen.

Für manche Brautpaare übersteigen die Kosten für die Traum-Hochzeit das persönliche Budget. Und so kommt es immer mal wieder vor, dass die Gäste gebeten werden, sich an den Kosten zu beteiligen. Häufig äußern diese „Beteiligungen“ sich in Form von Geld-Geschenken. Ein Brautpaar aus Großbritannien hatte zuletzt allerdings eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise gewählt, um seine Gäste an den Kosten teilhaben zu lassen.

Wie einer der Gäste auf der Plattform Reddit schilderte, mussten die Gäste bei dieser Hochzeit für jede Mahlzeit einzeln zahlen. Wer etwas von der großen Hochzeits-Torte haben wollte, musste 3,66 Pfund (4,20 Euro) zahlen. So weit, so ungewöhnlich. Doch nach der Hochzeit wurde es noch deutlich kurioser.

Gas nach Hochzeit völlig perplex

Der Gast bekam von der Braut bei Whatsapp ein Video der Überwachungskamera geschickt, die während der Hochzeit das Geschehen in der Event-Location filmte. „Wir haben dank der Überwachungskamera gesehen, dass du zwei Stücke von der Torte hattest“, schreibt die Braut: „Aber du hattest nur für eines bezahlt. Bitte überweise uns doch die weiteren 3,66 Pfund so schnell wie möglich.“

Der Gast wusste nicht, wie ihm geschieht. Er war von dieser Nachricht der Braut derart schockiert, dass er sich an die Reddit-Gemeinde richtete und fragte, ob er die Situation falsch einschätze oder ob das Brautpaar hier nicht vielleicht extrem kleinkariert agiert. Die Reddit-Nutzer sind sich einig: Das Verhalten des Brautpaars ist völlig daneben. „Wer sich keine teure Torte leisten kann, der sollte erst gar keine kaufen“, kommentiert ein Nutzer.