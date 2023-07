Hochzeit: Heftiger Trend! Brautpaare bei diesem Anblick immer wieder entsetzt

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben eines Liebespaares sein. Doch jüngste Entwicklungen machen dieses Vorhaben für viele Paare zu einer nahezu unmöglichen Mission.

Das große Problem: Viele Brautpaare fallen nach ihrer Hochzeit beim Anblick der einzelnen Rechnungen vom Glauben ab. Für die gemietete Event-Location, das Catering, den Fotografen und sonstige Posten müssen Paare insgesamt häufig Summen zahlen, für die sie sich auch einen neuen Kleinwagen hätten kaufen können.

Hochzeit: Mit diesen Kosten muss man rechnen

Wer eine Hochzeit plant, weiß ganz genau, dass viele Kostenpunkte entstehen. Zu diesen gehören unter anderem:

Papeterie: Für Einladungskarten, Tischkarten, Gästebuch, Menükarten, Danksagungskarten und Co. werden bei einer üblichen Hochzeit mit 80 bis 100 Gästen durchaus um die 500 Euro fällig.

Ringe: Hier können die Preise stark variieren – je nach Material der Ringe. Für gewöhnlich legen Paare zwischen 1.000 und 2.000 Euro für Ringe auf den Tisch.

Outfit für die Braut: Für Kleid, Schuhe, sonstige Accessoires und die besondere Hochzeits-Frisur fallen in der Regel 2.000 bis 3.000 Euro an.

Outfit für den Bräutigam: Für einen neuen Anzug und Schuhe müssen Männer regelmäßig rund 1.000 Euro ausgeben.

Auch interessant: Ihre märchenhafte Hochzeit kostete ein Vermögen – in der Nacht folgte der Albtraum!

Location und Catering: Für die Miete der Location sowie die Bewirtung von 80 bis 100 Gästen können schnell Kosten von 10.000 Euro entstehen – bei besonderen Locations oder solchen in einer Großstadt auch deutlich mehr.

Blumen / Deko: Für die Dekoration einer üblichen Hochzeit zahlen Brautpaare häufig rund 1.000 Euro.

DJ / Band: Für die musikalische Begleitung der eigenen Hochzeit werden mindestens 500 Euro fällig, wenn ein Hobby-DJ ausreicht. Wenn es eine Band oder ein professionellerer DJ sein soll, gehen die Kosten eher in Richtung 1.000 bis 2.000 Euro.

Fotograf: Ein professioneller Fotograf verlangt für eine übliche Hochzeits-Reportage etwa 2.000 Euro.

Mehr Themen:

Hochzeit: Kosten können explodieren

Wie man sieht, schießen die Kosten für eine Hochzeit schnell in gigantische Höhen. Und selbst wenn die eigene Feier kleiner ausfällt als die in unserem Rechen-Beispiel anberaumte Hochzeit mit 80 bis 100 Gästen, so wird auch eine Trauung mit weniger Gästen einige tausende Euro kosten.

Viele Brautpaare sind daher auf finanzielle Hilfe angewiesen. Häufig greifen Eltern ihren heiratenden Kindern unter die Arme. Doch wenn auch bei den Eltern das Geld nicht allzu locker sitzt, braucht es für die Paare andere Finanzspritzen, um den Traum der gewünschten Hochzeit wahrzumachen.

Die einen Paare suchen sich Nebenjobs. Die anderen Paare nehmen Kredite auf. Und manch einer hofft auf einen wohltuenden Geldsegen durch einen Lotto-Gewinn. In der Hoffnung, dass die eigene Hochzeit auch tatsächlich zum schönsten Tag des Lebens werden kann.