Hochzeit: Frau will in DIESEM Kleid zur Trauung – doch ihr Mann verbietet es

Wer auf eine Hochzeit eingeladen ist, dem wird geraten, sich an gewisse Regeln zu halten, um dem Brautpaar die Feier nicht zu versauen. Eine der Vorgaben, die gerne die Bräute für ihren großen Tag aufstellen, lautet: Stiehl mir unter keinen Umständen die Show!

Vor allem in Sachen Outfit sollen Gäste bestenfalls kein Aufsehen erregen, damit die Braut in ihrem Traumkleid gebührend zur Geltung kommt. Doch was tun, wenn man als Gast das perfekte Kleid für die Hochzeit gefunden hat, in dem man sich pudelwohl fühlt – doch dann verbietet der eigene Partner, dass man es trägt? Eine Frau steht jetzt genau vor diesem Dilemma und hat im Netz um Hilfe gebeten. Mit irren Folgen.

Hochzeit: Frau findet Traumkleid – Freund verbietet es

Eigentlich hatte Catherine Lockhart das perfekte Kleid für die Hochzeit ihres besten Freundes gefunden. In einem bodenlangen Traum aus Pink wollte sie auf der Feier des Brautpaars auftauchen. Das Kleid ist nicht nur super figurbetont, sondern setzt durch den knappen Schnitt auch Catherines Rücken, Dekolleté und die Beine in Szene. Doch das Wichtigste: Die Trägerin fühlt sich darin pudelwohl – und teilt ihre Freude über ihre neue Errungenschaft prompt im Netz.

„Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas anderes an meinem Körper getragen habe, das mich so gut aussehen ließ“, erzählt die Frau in einem TikTok-Video. Doch leider hat sie die Rechnung ohne ihren Freund gemacht. Denn der findet das Kleid viel zu freizügig für eine Hochzeit. Catherine will das Verbot ihres Freundes aber nicht einfach so akzeptieren. Kurzerhand bittet sie ihre Follower um Rat.

In der Bildunterschrift fragt sie: „Sind wir uns mit meinem Freund einig oder kann ich es tragen?“ Und die Antworten lassen nicht lange auf sich warten.

Hochzeit: Kleid sorgt für Diskussionen

Die überwiegende Mehrheit im Netz ist sich einig: „Zieh es zur Hochzeit an“, meldet sich eine Followerin zu Wort. „Dein Freund sagt dir nicht, was du tragen sollst.“ Eine andere fragt: „Babes, du hast über 500 Dollar für dieses Kleid bezahlt und ein Mann sagt dir, dass du kein Kleid tragen kannst?“

Andere sind aber auch über Catherines Reaktion schockiert, die die Ansage ihres Freundes amüsant zu finden scheint: „Mädchen, du lachst? Warum sagt er dir, was du anziehen darfst und was nicht?“

Mittlerweile hat Catherine Lockhart ihre Entscheidung getroffen und teilte sie kürzlich in den Kommentaren unter ihrem Video mit: „Für alle, die sich fragen, warum er gesagt hat, dass sie es nicht tragen sollen: Weil es ein neonpinkes Kleid für eine Winterhochzeit mit schwarzer Krawatte ist. Wir werden am Tisch des Brautpaares sitzen und ihre Farben sind alle neutral, so dass es auf den Fotos ein bisschen unschön aussehen wird“, schreibt sie im Netz. „Aber keine Angst! Ich habe es in Schwarz bestellt!“