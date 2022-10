Hochzeit: Gast bekommt wegen Outfit mächtig Ärger – DAS ist der absurde Grund

Auf einer Hochzeit gilt die goldene Regel: die Braut ist der Hingucker des Abends. Wehe jemand wagt es, ihr die Show zu stehlen.

Eine Frau versuchte deshalb alles richtig zu machen und wählte ihr Outfit weise für die Hochzeit – dachte sie zumindest. Denn ein Detail sorgte bei der Schwiegermutter der Braut für Empörung.

Hochzeit: Die Outfit-Wahl ist alles

Dass man als Frau nicht in einem weißen Kleid zur Hochzeit kommt, weiß wohl jeder. Eine schicke Abendrobe ist auf vielen Feiern dennoch die Vorgabe. Als eine Frau auf der Hochzeit der Schwester ihres guten Freundes eingeladen wurde, dachte sie, mit ihrer Kleiderauswahl die richtige Wahl getroffen zu haben.

Auf einer Hochzeit muss sich ein Gast für sein Outfit plötzlich rechtfertigen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

„Es war eine Veranstaltung mit schwarzer Krawatte, also wählte ich ein angemessenes, längeres, marineblaues Kleid mit schwarzen Absätzen. Auch mein Make-up war minimalistisch. Ich trug eine Perlenkette, Ohrstecker und einen Nasenstecker, der nicht größer als ein Pünktchen sein durfte. Außerdem trug ich ein passendes Perlenarmband an einer Hand, drei Silberringe an den Fingern und sehr schlichte Fußkettchen, die aufgrund der Länge des Kleides kaum zu sehen waren“, soll sie laut „Mirror“ auf Reddit geschrieben haben. Farblich sei natürlich alles abgestimmt gewesen.

Gast wird plötzlich angefeindet – DAS ist der absurde Grund

Auf der Feier hätten viele der 200 geladenen Gäste ihr für ihr Aussehen Komplimente gemacht. Nur die Schwiegermutter der Braut sah das anders. Sie habe kritisiert, dass der Schmuck zu „exotisch“ sei und ihr vorgeworfen, der Braut die Aufmerksamkeit stehlen zu wollen.

Wie „Mirror“ berichtet, habe die Schwiegermutter sich nicht besänftigen lassen und weiter gegen die junge Frau gewettert. Sie stempelte sie als „verzogenes Gör“ ab, das es nur auf perfekte Bilder für ihr Instagram-Profil abgesehen habe. Sie sei sehr verletzt durch die Aussage gewesen.

Von dem Ärger bekam das Brautpaar wohl nichts mit. Zumindest beschwerten sich Braut oder auch ihr Kumpel nicht über das Outfit.