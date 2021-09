Hochzeit: Junges Paar tritt sofort vor den Traualtar, als es eine dramatische Nachricht erhält

Was für eine traurige Nachricht! Bei dieser Hochzeit musste es sehr schnell gehen.

Doch der Grund war nicht etwa eine verfrühte Schwangerschaft – nein. Bei dieser Hochzeit ging es tatsächlich um Leben und Tod.

Hochzeit: Junges Paar will schnell heiraten als Bräutigam DAS erfährt

Diese Hochzeit in San Francisco war alles andere als eine Standard-Zeremonie. Das noch junge Paar war bereits seit der Schule zusammen und sehr verliebt. Doch so schnell hatten sie eigentlich nicht geplant zu heiraten. Sie planten ihre Hochzeit in Rekordzeit: In nur einer Woche!

Sie konnte es kaum noch erwarten. Doch der Grund ist leider sehr traurig. Sergio Soto, der Bräutigam, hatte eine Woche vor der Hochzeit eine bittere Nachricht erhalten.

Hochzeit: Bräutigam hat nur noch wenige Wochen zu leben

Der Bräutigam war schwer krank, bereits seit seinem 15. Lebensjahr litt er an Leukämie. Das Brautpaar heiratete am Dienstag in San Francisco, nur eine Woche nachdem Soto eine schlimme Nachricht von seinem Arzt erhielt. Dem 20-Jährigen blieben nur noch wenige Woche, bevor an der Krebserkrankung sterben würde.

„Ich wusste, sie ist die einzige für mich, deshalb habe ich ihr den Antrag gemacht. Sie ist die Liebe meines Lebens und ich möchte wirklich für immer mit ihr zusammen sein“, sagte der Bräutigam zu abc7. „Egal, was bei meiner Behandlung passiert, ich weiß, sie wird immer für mich da sein und auf mich aufpassen. Sie macht mich wirklich glücklich.“

Das Brautpaar wollte eine positive Message senden. Sie hofften, dass ihre Liebesgeschichte anderen Hoffnung geben könnte – vor allem denjenigen, die ebenfalls mit Krebserkrankungen zu kämpfen haben oder jemanden an die Krankheit verloren haben. Die Braut Isabella Cristobal wollte andere dazu inspirieren, genauso stark wie ihr Mann zu sein und jeden Tag zu leben, Tag für Tag. (mbo)

