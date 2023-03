Hochzeit: Bräutigam klagt über zu laute Musik – plötzlich bekommt er einen Herzinfarkt und stirbt

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben eines jeden Brautpaares sein – doch eine Trauung in Indien endete in einer Tragödie.

Schrecklicher Vorfall in Sitamahri (Indien). Dort wurde aus einer eigentlich so ausgelassenen Hochzeit ein echter Alptraum. Der Bräutigam (22) starb während den Feierlichkeiten an einem Herzinfarkt. Zuvor bat er noch darum, die Musik leiser zu drehen.

Nach dem Hochzeits-Tanz folgte der Tod

Laut eines Berichts des indischen Mediums „Odisha-TV“ verlief die Hochzeit zunächst nach Plan, das Brautpaar zeigte sich fröhlich und ausgelassen. Nach der Zeremonie am Altar folgte die große Party. Und da durfte natürlich auch die Musik nicht fehlen.

+++Hochzeit: Braut wird von ihrer eigenen Familie beschimpft – weil sie DIESE Regel gebrochen hat+++

Nach dem Hochzeitstanz war es dann vorbei mit der Fröhlichkeit. Der Bräutigam brach plötzlich auf der Bühne zusammen – tot! Er kam zwar noch in ein Krankenhaus, aber dort konnten die Ärzte nichts mehr für den frischgebackenen Ehemann tun.

Hochzeit: Laute Musik machte den Bräutigam unruhig

Zeugen gaben nach dem schrecklichen Vorfall an, dass die laute Musik und der Bass des DJs den Bräutigam beunruhigten. Er bat wiederholt darum, die Musik leiser zu machen. Niemand hörte auf ihn, wie „Odisha-TV“ berichtet.

Mehr Themen und News auf unserer Seite findest du hier:

„Wir sahen, wie er auf der Bühne zusammenbrach. Er wurde sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte erklärten, dass er tot sei“, sagte ein Hochzeits-Gast später. Bleibt nur zu hoffen, dass die Braut diesen heftigen Schicksalsschlag irgendwie verarbeiten kann…

Auch interessant: Viele Paare wollen ihre Hochzeit möglichst pompös feiern, geben tausende, gar zehntausende von Euro für den perfekten Tag aus. Doch einer Braut ist das offenbar nicht genug. Sie will es auch an ihrem Junggeselleninnen-Abschied so richtig krachen lassen! Was sie dafür auf die Beine stellt, liest du hier.