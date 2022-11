Hochzeit: Schock! Paar plant große Feier seit einem Jahr – plötzlich kommt ihnen der Staat in die Quere

Lange hatte sich das Paar schon auf seine Hochzeit gefreut, der Termin war zum Greifen nah – doch dann kam der Hammer: Die Feier ist abgeblasen!

Und das lag weder an der Braut noch am Bräutigam, sondern tatsächlich an der Hochzeits-Location. Die wurde nämlich kurzerhand von der Regierung übernommen – kein Scherz.

Hochzeit kurzfristig abgeblasen – „Sind geschockt“

Ein Jahr lang hatte das Paar auf den großen Tag hin gefiebert. Für die Feier hatte sich die Braut ein ganz besonders luxuriöses Hotel rausgesucht. Aber nur einem Monat vor dem Termin erhielten die Verlobten eine erschütternde Nachricht: Ihre Location war nicht mehr verfügbar.

„Als sie uns mitteilten, dass der Veranstaltungsort gestrichen wurde, waren wir beide völlig verblüfft“, erzählt die schockierte Braut im Interview mit „Wales Online“. „Wir hatten die Tage bis zur Hochzeit heruntergezählt. Als sie es uns sagten, konnten wir es einfach nicht glauben.“

Diesen Hammer musste das Paar erst einmal verarbeiten. „Wir wachten am nächsten Morgen auf und hofften, dass es nur ein schlechter Traum war“, so die niedergeschlagene Braut. „Wir sind immer noch ein bisschen geschockt.“

Hochzeits-Location dient nun einem anderem Zweck

Die 28-Jährige hatte von dem Hochzeitkoordinator des Hotels per Video-Anruf erfahren, dass das walisische Hotel vom britischen Innenministerium übernommen und zu einer Asylunterkunft umfunktioniert wurde. Daher seien alle Veranstaltungen im Hotel abgesagt und auch bis ins Frühjahr 2023 keine Zimmer mehr zur Buchung frei. Laut dem Innenministerium handele es sich dabei allerdings lediglich um eine „kurzfristige Lösung“, bis man eine „geeignete Unterkunft“ für die Asylbewerber gefunden habe.

So oder so, das Paar muss sich nun eine neue Location suchen – und das bis zum 10. Dezember. „Im Moment bin ich zu gestresst, um mich über das Verhalten des Hotels zu ärgern“, meint die Braut. „Wir haben nicht viel Zeit, um etwas Geeignetes zu finden.“ Und: Wenn es zum anberaumten Datum nicht klappen sollte, müsste das Paar ja auch noch alle geladenen Gäste informieren. „Einen neuen Termin zu finden, auf den sich alle einigen können, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein.“

Hochzeit: Verschieben oder neue Location suchen?

Als kleine Entschädigung hat das Hotel dem Paar immerhin angeboten, die Feier ein Jahr später bei ihnen zu feiern. Aber die Braut ist sich nicht sicher, ob sie das möchte. „Warum sollten wir das überhaupt tun wollen? Nach dem, was das Hotel uns angetan hat?“ Denn damals bei der Buchung, klang alles so traumhaft.

„Als wir gebucht haben, hat man uns das Hotel als einen atemberaubenden neuen Veranstaltungsort verkauft, der so luxuriös ist, dass wir zu den ersten gehören werden, die dort heiraten.“ Die Braut möchte ihre Hochzeit wirklich nicht verschieben. „Aber wenn man sich für mehr als ein Jahr auf einen Ort festgelegt hat, ist es schwer, so kurzfristig an einen anderen Ort zu denken“, gesteht sie gegenüber „Wales Online“.