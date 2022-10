Hochzeit: Braut kommt in Schwarz zur eigenen Trauung – der Grund ist traurig

Von wegen „Traum in Weiß“! Diese Braut trug an ihrer Hochzeit ein pechschwarzes Kleid.

Doch das lag keinesfalls daran, dass der Braut die Farbe Schwarz womöglich einfach besser gefiel. Stattdessen hatte die Kleiderwahl zur Hochzeit einen sehr unschönen Grund.

Braut plant Rache-Aktion an Hochzeit

Dass ein Hochzeitskleid traditionell weiß ist, scheint für viele ein unantastbarer Standard zu sein. Auf einigen Feiern brechen sogar Streitigkeiten aus, wenn ein Gast im weißen Kleid erscheint und die Braut somit nicht die einzige Person ist, die ein strahlend helles Outfit trägt.

Doch diese Braut hatte ihre Gründe für ihren drastischen Kleidungswechsel, wie sie im Online-Forum „Reddit“ erklärt. Denn der Kauf des schwarzen Kleides war nichts anderes als ein Racheakt an den Eltern ihres Verlobten!

Braut kauft schwarzes Hochzeitskleid

Die Familie ihres zukünftigen hatte ganz spezielle Vorstellungen, wie die Hochzeit ihres Sohnes abzulaufen habe. Jeglicher Versuch der Braut, etwas daran zu ändern, stieß auf taube Ohren. Das ging sogar so weit, dass ihr Verlobter und seine Eltern damit drohten, ihre Jobbeförderung zu sabotieren, wenn sie sich nicht endlich auf ihre Forderungen einlasse.

Ungewöhnlicher Anblick auf einer Hochzeit! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Silas Stein

Daraufhin beschloss sie, dass es nun Zeit für „etwas Rache“ sei. Sie kaufte ein schwarzes Kleid für rund 40 Euro – und als sie erfuhr, dass sie sich trotz allem doch die erhoffte Beförderung erkämpft hatte, bestellte sie sich direkt ein 510-Euro-Kleid bei einem Designer.

Der Clou: Das teure Kleid war einzig und allein für ihren Job gedacht – und das schwarze 40-Euro-Kleid trug sie dann aus Protest bei ihrer Hochzeit!

Plan der Braut geht voll auf

Die Info, dass der Braut ein Kleid für die Arbeit mehr Geld wert sei als ihr Hochzeitskleid, sei den Eltern ihres Verlobten extrem peinlich gewesen. Und exakt dieses unangenehme Gefühl wollte die Braut bei ihnen hervorrufen.

Wie die Frau in ihrem „Reddit“-Beitrag berichtet, liegt der Vorfall jedoch bereits lange zurück. Mittlerweile habe sie sich von ihrem damaligen Angetrauten scheiden lassen – allerdings nicht ohne zuvor das schwarze Kleid ihrer Schwägerin zu schenken.

Und die trägt exakt dieses Kleid nach wie vor auf Familienfeiern – und erinnert die Ex-Schwiegereltern somit immer wieder an den peinlichen Moment an der Hochzeit. „Es ist ein Geschenk, das auch weiterhin Freude bereitet“, so ihr Fazit.