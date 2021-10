Hochzeit: Junges Paar gibt sich das Ja-Wort – zwei Tage später ist es tot

Welch schreckliche Tragödie nach einer Hochzeit in Tennessee, USA! Nur zwei Tage, nachdem sich Jessiah Plemons (31) und Lily Rose (25) heimlich das Ja-Wort gaben, fanden sie einen tragischen Tod.

Anstatt ihre Hochzeit mit Familie und Freunden feiern zu können, müssen diese jetzt den schmerzlichen Verlust des Paares ertragen.

Hochzeit: Junges Paar stirbt nur zwei Tage nach der Trauung – Familie geschockt

Nicht mal 48 Stunden konnte das frisch vermählte Paar ihre neu gefundene Zweisamkeit genießen. Sie waren durchgebrannt und am 17. Oktober mit einer Freundin unterwegs. Als sie eine Autobahnausfahrt nehmen wollten, kamen sie aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallten mit ihrem Dodge-Pickup gegen die Leitplanke, wie die Polizei vermutet.

Danach seien die drei Insassen des Autos jedoch noch wohlauf gewesen. Doch als sie aus dem Fahrzeug ausstiegen, um den entstandenen Schaden zu begutachten, wurden sie von einem Lkw erfasst. Alle drei jungen Menschen starben noch am Unfallort. Für ihre Familien war das ein grausamer Schock.

Hochzeit: Familie trauert um verstorbenes Paar

„Ich denke, was es noch schwieriger gemacht hat, war die Tatsache, dass sie so glücklich war wie noch nie und das wurde ihr genommen“, trauerte Lilys Cousin August McClelland. Auch ihre Tante Selena war tief getroffen durch den Verlust ihrer Nichte. „Lily war das Lebenselixier unserer Familie. Sie brachte Sonnenschein in jeden Raum.“

Nicht ein Mal ihre Mütter hatten von der Vermählung ihrer Kinder gewusst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Tatsächlich hatten sowohl die Familie des Bräutigams als auch der Braut nichts von deren Hochzeit gewusst. Der Bräutigam hatte lediglich seine Mutter gefragt, ob diese auf die Kinder des Paares aufpassen könnte. Nur seine Schwester, Milea Effler, hatte über Facebook von der Hochzeit erfahren und bekam trotzdem nicht mehr die Gelegenheit, ihm zu gratulieren.

Seine Mutter muss immer noch an den Tag denken, als sie vom Tod ihres Sohnes erfuhr. „Als Nächstes klopfte es an meiner Tür“, erinnert sich Michelle Plemons laut „Newsner.com“. „Und das ist einfach der Albtraum jeder Mutter.“

Das frisch verheiratete Paar hinterlässt nicht nur eine tief erschütterte Familie, sondern auch ihre Kinder, die nun als Vollwaisen ohne ihre Eltern auskommen müssen. (mbo)