Hochzeit: Knacki will Internet-Liebe heiraten – was er ihr dann antut, ist einfach nur asozial

Eine 34-jährige Frau träumte von einer wunderschönen Hochzeit mit ihrem Traummann. Doch die Kennenlern-Geschichte der beiden klingt nicht nach der klassischen Bilderbuch-Story.

Auf den Mann wurde sie bei Facebook aufmerksam. Das mag in heutigen Zeiten, wo sich viele Paare über Flirt-Apps oder im Internet kennenlernen, nicht ungewöhnlich sein. Doch der Mann, in den sich Rukiye U. verliebt, sitzt zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens im Gefängnis. Die 34-Jährige glaubt an eine rosige Zukunft. Doch statt einem Happy End beginnt nach der Hochzeit für die Frau ein wahrgewordener Alptraum.

Hochzeit: Ein Klick besiegelte den Horror

Rukiye U. wurde am 24. Februar 2021 auf das Profil von Bilal Y. (35) aufmerksam. Eigentlich entsprach er gar nicht ihrem Typ. Dennoch lässt sich die Frau auf ein erstes Treffen mit ihm ein, wie sie gegenüber „Bild“ berichtet. Dabei will sie es aber eigentlich belassen. Doch der 35-Jährige lässt nicht locker und überzeugt die junge Frau doch noch von sich.

Kurze Zeit später folgt die Verlobung und Rukiye U. wird sogar Bilals Sozialarbeiterin als seine „große Liebe“ vorgestellt. Doch nur wenige Zeit nach der Blitz-Verlobung beginnt der Häftling die ersten Forderungen an seine Zukünftige zu stellen.

Was mit einigen Rechnungen begann, endete schnell in heftigen Forderungen. So soll Rukiye U. für fünf Mitinsassen ihres Verlobten monatlich 30 Euro „Hausgeld“ und 120 Euro für Reinigungskosten überwiesen haben. Dazu 1.000 Euro für Zalando-Gutscheine. Und dabei habe die junge Frau zu diesem Zeitpunkt gerade mal 1.400 Euro verdient.

Hochzeit: Nach Blitz-Trauung kommt das Erwachen

Und der Horror nimmt seinen Lauf. Hier ein Kredit für die geplante Autovermietung – dort Leasing-Verträge für neue Geräte – die junge Türkin schenkte den Versprechungen ihres Verlobten, dass er ihr das ganze Geld zurückzahlen würde, Glauben. Am 14. Juni diesen Jahres wurde Bilal Y. dann aus der Haft aus der Justizvollzugsanstalt Tegel entlassen.

Es folgte die Blitz-Hochzeit – und weitere Versprechungen, dass die Frau das Geld bald zurückerhalten würde. Doch bei Rukiye U. klingelten endlich die Alarmglocken. Denn nachdem sogar der Lohn der 34-Jährigen verpfändet wurde und sie Hartz IV beziehen musste, wachte sie aus ihrem Alptraum auf und stellte erste Nachforschungen zu ihrem Ehemann an.

Und ihre schlimmsten Befürchtungen sollten sich schnell bestätigen. Bilal Y. soll demnach auch andere Frauen in hohe Schulden getrieben haben. Das bestätigt die Ex-Frau des Mannes, die in der Türkei sitzt. Als der Beschuldigte Wind davon bekam, bedrohte er plötzlich laut „Bild“ der jungen Frau und ihrem Vater. Rukiye U. hat Anzeige gegen ihn erstattet. Dagegen hat Bilal Y. Einspruch eingelegt.

Insgesamt 110.000 Euro Schulden haben sich bei der Frau bis dato angehäuft. Ihre Blitz-Hochzeit mit dem Ex-Knacki bereut die 34-Jährige. Ob der Fall für die Frau noch ein glückliches Ende nehmen wird, bleibt ungewiss.