Hochzeit: Streit um Geschenke eskaliert – Braut-Vater wird zum Mörder

Die eigene Hochzeit soll doch der schönste Tag im Leben einer jeden Braut werden – war sie vermutlich auch für diese Frau. Doch was kurz danach folgte, ist einfach nur abscheulich…

Schreckliche Bluttat in Birmingham (England)! Der Vater der Braut Ahmad Al S. stach sowohl den Schwiegervater als auch den Mann seiner eigenen Tochter ab. Der Grund ist kaum zu fassen: Es ging um Geschenke von der Hochzeit!

Hochzeit: Schwiegervater tot, Sohn schwer verletzt

Von der schrecklichen Tat berichtet das englischsprachige Medium „Mirror“. Ahmad Al S. stach bereits am 13. März 2023 aus Wut auf den 55-jährigen Zahnarzt Mohammed Salem I. viermal tödlich ein. Der 43-jährige Angreifer schlitzte auch den Ehemann seiner Tochter, Aram I., auf. Zuvor kam es zu einem Streit um Goldschmuck, welches das Paar auf seiner Hochzeit geschenkt bekam.

+++Hochzeit: Leichtsinnige Aktion führt zu Drama – 12-Jähriger schlimm verletzt+++

Mohammed Salem I., Vater von fünf Kindern, starb in seinem Haus. Sein Sohn erlitt schwere Schnittverletzungen. Ahmad Al S. betrat mit einem Küchenmesser bewaffnet das Haus des Opfers. Zuvor trat er noch gegen die Tür.

Blut auf Messer stammt von Opfer

Die Familie von Mohammed Salem I. rief den Notruf. Die Polizei konnte den silbernen Hyundai, in dem sich der Täter befand, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers orten.

Als Ahmad Al S. kurz vor 13.40 Uhr vor seinem Haus in Northfield, Birmingham, anhielt, nahmen ihn bewaffnete Beamte fest. Bei der Durchsuchung des Autos wurde eine Plastiktüte mit zwei Küchenmessern gefunden. Untersuchungen ergaben, dass das auf einem der Messer gefundene Blut dem Opfer gehörte.

Dem Messerstecher wurde der Prozess gemacht

Am Freitag (6. Oktober) wurde der Messerstecher nach einem dreiwöchigen Prozess vor dem Gericht des Mordes, des versuchten Mordes und des Besitzes eines Messers für schuldig befunden. Er wird am 19. Oktober verurteilt, wie der „Mirror“ berichtet.

Mehr Themen und News haben wir hier:

Damian F. von der Mordkommission der West Midlands Police sagte: „Es ist wirklich schockierend, dass ein Streit, an dem Familienmitglieder beteiligt sind, zu einem solchen Verlust von Menschenleben führen kann. Ahmad Al S. nahm an der Ansprache teil und hatte Messer bei sich, von denen eines genutzt wurde in Wut, was zu tödlichen Verletzungen führte, für die er zu Recht vor Gericht gestellt wurde.“