Hochzeit: Gäste kommen nicht zur Feier – fiese Rache von Braut und Bräutigam

So eine Unzuverlässigkeit seiner Gäste ließ sich ein Paar bei seiner Hochzeit gar nicht gefallen.

Denn wer nicht zur Hochzeit erschienen ist – und das, ohne vorher abzusagen – musste eine fette Rechnung zahlen.

Hochzeit: Brautpaar setzt für Gäste fette Rechnung auf

Rund 240 britische Pfund (circa 280 Euro) soll ein Paar bezahlen, weil es nicht zur Hochzeit erschienen ist.

Dieses Paar sieht das allerdings überhaupt nicht ein und postet die Rechnung stinksauer im Portal „Reddit“, wie das neuseeländische Portal „nzherald“ berichtet.

140 Pfund pro Person sollen sie dem Brautpaar bezahlen für die reservierten Sitze bei der Trauung.

Reddit-User haben Verständnis für Brautpaar, allerdings bei weitem nicht alle

Das finden andere Reddit-User gar nicht lustig und geben dem Paar mit der Rechnung recht. Zwar sei es nicht die feine englische Art, nicht abzusagen.

Dennoch gehe man mit der Zusage zu einer Hochzeit keinen bindenden Vertrag ein, höchstens einen moralischen.

Andere wiederum verstehen das Brautpaar sehr gut.

„Es ist scheiße nicht abzusagen, wenn du deine Zusage nicht halten kannst“

„Lasst das Brautpaar nicht auf den Kosten sitzen, außer es war ein absoluter Notfall, dass ihr nicht absagen konntet“

Wie die Geschichte ausgegangen ist, bleibt allerdings unbeantwortet. (fb)

Beinahe wäre die Hochzeit dieses Paares aus den USA ruiniert worden. Und das ausgerechnet von IHR. Hier mehr lesen <<<

