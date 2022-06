Hochzeit: Braut gewinnt Spiel auf der Bühne – wie der Bräutigam reagiert, ist menschenverachtend

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, doch für eine Braut endete ihre Hochzeit mit einem gewaltigen Schreck.

Ihre Familie und Freunde hatte bei der Hochzeit für Spaß und Spiele gesorgt. Auf einer Bühne sollte sie gegen ihren frisch angetrauten Mann antreten – und sie gewann. Ihre Siegesfreude währte jedoch nicht lange.

Hochzeit: Braut gewinnt Spiel – ihr Ehemann erweist sich als schlechter Verlierer

Ein Video von einer Hochzeitsfeier in Usbekistan schlägt zurzeit Wellen in den Sozialen Medien. Darauf ist das Brautpaar auf einer Bühne, mutmaßlich im Anschluss ihrer Trauung, zu sehen. Offenbar sollten sie in einem nicht näher erklärtes Spiel gegeneinander antreten. Ziel des Wettkampfs schien es zu sein, als erstes fertig zu sein.

Die Braut, in einem glitzernden weißen Ballkleid mit Hochsteckfrisur, schien das Match für sich entschieden zu haben. Sie streckte einen Arm nach oben, während die nicht zu sehende Partymeute in Jubel ausbrach. Eine Frau, die neben ihr auf dem Podest stand, klatschte Beifall.

Der Bräutigam, der danebenstand, war nur kurz nach seiner Frau fertig geworden. Er hob halbherzig seinen Arm und sah sich zur Siegerin um. Als er dann seine Niederlage erkannte, kochte plötzlich Wut in ihm hoch und er schlug seiner frisch Angetrauten mit der linken Faust mit voller Wucht gegen den Hinterkopf.

Hochzeit: Bräutigam schlägt Braut vor allen Gästen – und tut, als wäre nichts geschehen

Sofort kippte die Stimmung. Die Partygäste verstummten und die Braut wirkte sichtlich geknickt. Sie taumelte zum Bühnenrand und hielt sich den Kopf. Dann halfen ihr die Frau neben ihr und eine Weitere herunter.

Ihr Mann verzog dabei keine Miene und tat in etwa so, als wäre das alles gerade nicht passiert. Und der Mann neben ihm, vermutlich der Trauzeuge, versuchte die plötzlich Stille mit einem verwirrten Lächeln zu überspielen, bevor er sein Handy aus seiner Tasche zog und nervös damit herumhantierte.

Was danach geschah, ist nicht bekannt. Laut den Strafverfolgungsbehörden in Usbekistan gibt es bisher keine weiteren Informationen zu dem Vorfall. Wollen wir hoffen, dass sich die Ehe damit sofort wieder erledigt hat! (mbo)