Hochzeit: Braut lädt besten Freund aus, weil er schwul ist – „Würde unangenehm sein“

Diese Aktion eines Brautpaares vor seiner Hochzeit ist einfach nur schockierend.

An ihrem großen Tag möchte die Braut offenbar ihren besten Freund nicht dabei haben. Nicht, dass er etwas Schlimmes gemacht hätte oder aus einem anderen triftigen Grund nicht an der Hochzeit teilnehmen könnte. Der Grund für die Ausladung ist, dass er Männer liebt und sich gerne schminkt.

Braut mit schockierender Aktion

Von der schlimmen Aktion berichtet der Betroffene, Devin Valeno, selbst in einem Video auf Tiktok. Dort postet er sonst häufig Make-up-Tutorials. Nun hat er im Vorfeld der Hochzeit seiner besten Freundin erst einen merkwürdigen Anruf von ihr erhalten, in dem sie ihn bat, an ihrem großen Tag kein Make-Up oder irgendetwas „Mädchenhaftes“ zu tragen. „Ich war ein bisschen überrascht“, gibt er in dem Clip zu. Doch da es ihre Hochzeit ist, habe er zugestimmt – obwohl er durch ihre Bitte verletzt war.

Doch damit war die Angelegenheit leider noch nicht beendet. Später erhielt er erneut einen Anruf von der Braut. Sie teilte ihm mit, dass sie mit ihrem Vater gesprochen habe und sie es für das Beste hielten, wenn er und sein Freund nicht an ihrer Feier teilnehmen würden. „Allein die Tatsache, dass du und dein Freund hier seid, und dass ihr schwul seid, würde meiner Familie wirklich Unbehagen bereiten“, soll sie zu ihm gesagt haben.

Schwuler Freund einfach ausgeladen

Valeno sagte, er sei von dieser Aussage schockiert gewesen und schlug unter Tränen vor, dass sie vielleicht nicht mehr befreundet sein sollten, weil „ein Verbündeter von mir ein Verbündeter der ganzen Gemeinschaft sein sollte.“ Seine Freundin stimmte ihm anscheinend zu und sagte, sie wolle nicht in der Nähe dieser „Art von Energie“ sein.

„Dies ist eines der persönlichsten Hassverbrechen, die ich je erlebt habe“, sagte Valeno in der Bildunterschrift und fügte in dem Video hinzu, dass er „da saß und weinte“, nachdem sie nach dem verhängnisvollen Telefonat aufgelegt hatten. „Sie hat nicht nur mich enttäuscht, sondern die gesamte schwule Gemeinschaft“, so Valeno weiter. „Wir schreiben das Jahr 2022, und die Leute werfen dich immer noch raus, als wärst du ein Nichts, nur weil du schwul bist.“

In einem weiteren Video berichtet er, dass er nach der Hochzeitsgeschichte Morddrohungen erhalten habe.