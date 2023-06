Hochzeit endet in Tragödie – mindestens zehn Menschen sterben

Einfach nur tragisch, was am Ende einer Hochzeit passiert ist.

Eigentlich war die Feier der Hochzeit schon vorbei, die Gäste befanden sich schon auf dem Rückweg, als sich das Unglück ereignete. Bei diesem kamen zehn Menschen ums Leben, weitere wurden teilweise schwer verletzt.

Hochzeit endet in Tragödie

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben und unvergesslich sein. Das soll aber an den schönen Momenten liegen – und nicht an den negativen. Nun wird sich eine Hochzeit in Australien sicherlich in das Gedächtnis vieler Betroffener gebrannt haben, da diese in einer Tragödie endete.

Die Feierlichkeiten waren schon vorbei und die Gäste befanden sich in einem Bus auf dem Weg zu ihrer Unterkunft, als es geschah. Bei dichtem Nebel im Hunter Valley in New South Wales (Australien) überschlug sich das Fahrzeug nach Polizeiangaben, wie der „Mirror“ berichtet. Zehn Menschen kamen bei dem tragischen Vorfall ums Leben – weitere wurden teilweise sehr schwer verletzt.

Zehn Menschen sterben bei Unfall

Ob es bei den zehn Todesopfern bleibt, ist aktuell noch unklar. Zwei Personen wurden bei dem Unfall nämlich so schwer verletzt, dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Da der Bus auch weiterhin auf der Seite liegt, könne außerdem auch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen unter ihm eingeklemmt sind.

Mittlerweile wurde der 58-jährige Fahrer des Busses von der Polizei festgenommen. „Er ist verhaftet. Er war der Fahrer eines Kraftfahrzeugs, bei dem es tödliche Verletzungen gab, und es wird Anklage erhoben werden“, erklärte eine Polizistin. Man habe genügend Beweise gegen ihn gesammelt.

Australiens Premierminister Anthony Albanese bezeichnete die Situation als „so grausam, so traurig und so ungerecht“, dass ein „freudiger Tag an einem so schönen Ort mit einem so schrecklichen Verlust an Menschenleben“ enden müsse. Auf einer Pressekonferenz in Canberra sagte er: „Die Leute mieten einen Bus für Hochzeiten, um ihre Gäste zu schützen, und das macht diese Tragödie nur noch unvorstellbarer.“