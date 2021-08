Hochzeit: Gast erscheint einfach nicht zur Feier – wie die Braut reagiert, ist unfassbar

Unfassbar, was eine Frau tat, als einer ihrer Gäste nicht zu ihrer Hochzeit kam (Symbolfoto).

Jedes Paar möchte auf seiner Hochzeit doch all seine Liebsten, Freunde, Verwandte und Bekannte mit dabei haben. Aber nicht immer können alle Eingeladenen auch wirklich an dem großen Tag erscheinen. Was eine Frau jetzt machte, als ein Gast einfach nicht zur Feier kam, ist wirklich unfassbar.

Eigentlich jedes Paar verschickt einige Monate vor der Hochzeit eine Einladung für den Tag der Trauung. So bekommen sie einen besseren Überblick, wer auch wirklich erscheinen wird. Als ein Gast plötzlich doch nicht zur Hochzeit auftauchte, überlegte sich eine Braut etwas Unfassbares.

Hochzeit: Gast kommt doch nicht, unfassbar, wie die Braut reagiert

Ein geladener Hochzeitsgast erschien am Tag der Eheschließung doch nicht. Daraufhin erhielt er von der Braut eine Rechnung für den freigelassenen Platz. Davon berichtet „Mirror“. Ein Bild der Rechnung landete im Netz. Demnach wurden dem Gast 175 Pfund (rund 200 Euro) für die beiden an der Rezeption freigelassen Plätze in Rechnung gestellt.

Als Anmerkung steht in der Rechnung geschrieben: „Diese Rechnung wird Ihnen zugesandt, weil Sie während der endgültigen Personalzählung Sitzplätz auf der Hochzeitsfeier bestätigt haben. Der obige Betrag ist der Preis für Ihre einzelnen Sitzplätze. Da Sie uns nicht angerufen oder uns ordnungsgemäß benachrichtigt haben, dass Sie nicht anwesend sind, schulden Sie uns diesen Betrag für die Vorauszahlung Ihrer Sitzplätze.“

Eine Frau stellte einem Gast eine Rechnung, weil dieser ohne Absage bei ihrer Hochzeit fernblieb. Foto: IMAGO / MiS

Hochzeit: Frau stellt fehlendem Gast seine Abwesenheit in Rechnung

Das Bild wurde auf der Online-Plattform „Reddit“ geteilt. Und andere Benutzer finden das Verhalten der Braut ziemlich kleinlich. Außerdem fügen sie hinzu, dass die Annahme einer Hochzeitseinladung kein rechtsverbindlicher Vertrag sei.

Manche aber konnten die Handlung der Frau laut „Mirror“ verstehen, da es ziemlich unhöflich ist nach einer Zusage einfach nicht zu erscheinen. Wie auch immer, am Ende ist es vor allem wichtig, dass Braut und Bräutigam einen schönen Tag hatten. (cf)