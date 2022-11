Hochzeit: Expertin packt aus – DAS ist das größte No-Go bei jeder Trauung

Wer seine Hochzeit plant, kann den großen Tag in der Regel kaum erwarten. Während die Männer meist auch noch am Tag selbst die Ruhe in Person sind, steigt bei den Bräuten oft der Puls. Manche verfallen sogar in Hysterie, wenn Kleinigkeiten auf den letzten Metern doch noch schief gehen.

Doch jetzt packt eine Expertin aus! Nicht die Verwandlung der Frauen zur „Brautzilla“ ist das größte No-Go bei der Trauung – sondern das Verhalten bestimmter Gäste, die das Brautpaar am großen Tag schnell mal in den Wahnsinn treiben können.

Hochzeit: Expertin rät – „Lass es los“

Denise Suthoff schimpft sich Etiketten-Trainerin und gibt regelmäßig Tipps rund um das Thema Hochzeit. Doch mit ihrem neusten Beitrag sorgt sie jetzt für Furore. Denn der dreht sich nicht etwa um das Brautpaar selbst, sondern um die Mütter der beiden.

Denn laut der Expertin neigen nicht nur Bräute dazu, sich in „Brautzillas“ und damit in waschechte Monster zu verwandeln. Auch bei vielen Müttern könnte man die Entwicklung zur „Momzilla“ beobachten, die die Kontrolle über die Hochzeit ihres Kindes übernehmen will – sehr zum Leidwesen der angehenden Braut oder des angehenden Bräutigams.

In ihrem neusten TikTok-Video erklärt die Expertin, dass der Druck an diesem Tag auch freundliche und fürsorgliche Mütter mit den besten Absichten total überfordern kann. Das verdiene aber eine klare Ansage: „Mama, was auch immer dein Problem ist, lass es los, du hattest deine Chance für deine Hochzeit, jetzt ist dein Sohn oder deine Tochter an der Reihe, und ehrlich gesagt sind die Dinge, über die du dich aufregst, nicht so wichtig“, müssen sich die Mütter des Brautpaares gerne mal von Suthoff anhören.

Hochzeit: Danksagungen sind ein „Muss“

„Die meisten Mütter sind großartig, aber wenn Sie das sind, beruhigen Sie sich einfach und genießen Sie den Tag“, rät sie dem Brautpaar, wie „The Sun“ berichtet. Denn nur so könnte es sicher gehen, dass es seinen großen Tag auch in jeglicher Hinsicht genießen kann.

In einem anderen Video macht die Expertin aber auch frisch verheirateten Paaren eine klare Ansage. Demnach seien Danksagungen an die Gäste ein „Muss“, um ihre Wertschätzung zu zeigen. „Eigentlich haben Sie drei Monate Zeit, um sie zu erledigen, aber lassen Sie sich nicht so viel Zeit. Machen Sie sie, sobald Sie aus den Flitterwochen zurück sind, und verschicken Sie sie einfach“, setzt sie den frisch Vermählten die Pistole auf die Brust.

Ob die Paare die Ratschläge der Expertin für ihre Hochzeit beherzigen, muss am Ende wohl jeder selbst entscheiden. Denn schließlich sollte ja nur die Liebe zweier Menschen an diesem Tag im Vordergrund stehen – und nicht etwa das Abhaken einer Liste an angeblichen Etiketten.