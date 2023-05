Hochzeit: Ehe hält nur wenige Stunden – unfassbar, was der Bräutigam auf der Feier abzieht

„Bis dass der Tod euch scheidet“, ist eine gern gewählte Formulierung, wenn zwei Menschen vor dem Alter stehen und ihre Hochzeit feiern. In der Realität entspricht dieser Schwur aber leider nur selten der Wahrheit – eine Ehe hält in Deutschland durchschnittlich gerade einmal 15 Jahre.

Einer Braut hätte dieser Zeitraum aber vermutlich mehr als gereicht – ihre Ehe scheiterte nämlich noch in der Nacht nach der Hochzeit, weil sich ihr frisch gebackener Ehemann zu einer unfassbaren Aktion hinreißen ließ.

Hochzeit: Bräutigam begeht fatalen Fehler

In dem Podcast „Girls Overhead“ teilt die enttäuschte Braut ihr Schicksal: „Meine schockierendste Geschichte ist, dass ich mich weniger als 12 Stunden nach unserer Hochzeit von meinem Mann getrennt habe.“

Bei der Feier hatte die Frau versehentlich über ihren Durst getrunken, musste die Hochzeit deshalb schon um 22 Uhr in Richtung Hochzeitssuite im Hotel verlassen. Der Bräutigam ließ es dagegen noch bis 5 Uhr morgens krachen – und das nicht alleine.

„Er wurde in den Stunden nach der Hochzeitsfeier beim Sex mit meinem schwulen Freund erwischt“, so die am Boden zerstörte Braut.

Hochzeit: „Peinlichster Moment meines Lebens“

Noch in der Hochzeitssuite erreichte die Frau die Schock-Nachricht über das Treiben ihres Ehemanns: „Ich wachte mit dem schlimmsten Kater meines Lebens auf, als meine Schwester die Hoteltür einschlug“. Diese hatte von einem anderen Gast von dem Ehebetrug erfahren, weil dieser alles von seinem Hotelzimmer aus mitbekommen hatte.

„Es war der verheerendste und peinlichste Moment meines Lebens“, gesteht die Braut. In der Folge reichte sie die Scheidung der Ehe ein, die nicht mal einen ganzen Tag gehalten hatte.

Auf TikTok ging die Geschichte ebenfalls rum und ließ viele Nutzer fassungslos zurück. „Stellen Sie sich die Gäste beim Frühstück vor, die darauf warten, dass die Nachricht bekannt wird“, kommentierte jemand. Ein anderer ist sich sicher: „Dass die Braut sich bei ihrer Hochzeit betrinken musste, war ein erster Hinweis darauf, dass die Dinge schlecht laufen würden…“